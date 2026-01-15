El Puerto presentará este domingo 18 de enero el cartel anunciador de la Semana Santa 2026

El Puerto acogerá este domingo, 18 de enero, la presentación oficial del cartel de la Semana Santa 2026, un evento que marca simbólicamente el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana de Pasión. El acto, organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Fiestas, tendrá lugar a las 12:00 horas en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel, y estará abierto a todas las personas que deseen asistir.

Durante la jornada se dará a conocer la imagen que anunciará la Semana Santa portuense de 2026, una obra de Ignacio Gilabert, llamada a convertirse en uno de los grandes referentes visuales de la próxima Cuaresma.

Como es tradición, también se celebrará la entrega de las primeras tapas al pregonero de la Semana Santa de El Puerto 2026, Antonio Manuel Borrego, con una extensa y destacada trayectoria en el mundo cofrade. Borrego ejerce actualmente como capataz del misterio de la Borriquita en el Domingo de Ramos y del palio de Gracia y Esperanza en la jornada del Miércoles Santo. Su trayectoria garantiza un pregón personal, emotivo y profundamente enraizado en la tradición portuense.

El acto incluirá igualmente la presentación de la edición impresa del Pregón de la Semana Santa 2025, pronunciado por José Manuel Cristo Álvarez, contribuyendo así a la conservación y difusión del patrimonio literario y cultural cofrade de la ciudad.

La nota musical la pondrá la Banda de Música Maestro Dueñas, que interpretará diversas marchas procesionales.