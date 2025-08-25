El Puerto se prepara para celebrar el Día del Pedal en septiembre y superar la participación de la pasada edición

Este lunes se ha presentado el Día del Pedal 2025, una actividad deportiva que El Puerto recuperó el pasado año tras más de 15 años de ausencia y que con esta nueva edición demuestra que llegó para quedarse. El reto de este año: superar la asistencia de la pasada edición, que rondó el millar de ciclistas de todas las edades.

La ciudad celebrará nuevamente junto a El Paseo, Okeymas y la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento una cita puntera y emblemática del calendario deportivo anual, concebida por y para las familias. Tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre, comenzando a las 10.00 horas con un itinerario en bici recorriendo toda la ciudad con salida y llegada al centro comercial El Paseo.

El día anterior, el sábado 27 de septiembre, el centro comercial El Paseo celebrará una gran fiesta infantil con más de 15 actividades deportivas gratuitas para toda la familia, con hinchables, circuitos de karts, talleres y eliminator, entre otras muchas, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Además, se sorteará una bicicleta entre todos los que se inscriban rellenando el formulario.

La salida y llegada se realizará en el centro comercial El Paseo, donde estará situado el arco de salida y meta para poner rumbo al Camino El Juncal, Avda. Diputación, Parque del Vino Fino, Avda. Estación, Pozos Dulces, Ribera del Río, Ribera del Marisco, Micaela Aramburu, Aurora, Constitución, Avenida de Andalucía, Ronda de Las Dunas, Avenida del Descubrimiento, Avenida de La Libertad, Avda. de Fuentebravía, Avda. de Sanlúcar, Avda. Diputación y regreso a El Paseo.

Para participar en el Día del Pedal 2025, todos los interesados deberán inscribirse en el siguiente enlace desde este 25 de agosto hasta el 27 de septiembre.

La organización ha preparado 2.000 dorsales, que se entregarán los días 26 y 27 de septiembre. El horario para recogerlos en el centro comercial El Paseo será el viernes de 18.30 a 20.30 horas; y el sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

En la presentación han estado el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, junto a la gerente del centro comercial El Paseo, Sandra Fernández, y el concejal de Deportes y Juventud, José Ignacio González Nieto. Beardo ha subrayado que “el Día del Pedal es mucho más que deporte; es convivencia, es familia y es ciudad. Queremos que El Puerto se vuelque en esta gran cita que forma parte ya de nuestras tradiciones deportivas más queridas. El año pasado llenamos nuestras calles de bicicletas y este año queremos superarnos, demostrando que El Puerto es una ciudad viva, saludable y con ganas de disfrutar en comunidad”.

También ha destacado que “es una oportunidad única para fomentar los hábitos saludables, disfrutar de la ciudad de una forma diferente y transmitir a los más pequeños la importancia del deporte como herramienta de vida”.

Por su parte, Sandra Fernández ha señalado que “es un orgullo para El Paseo formar parte de esta iniciativa, que es una de las actividades deportivas más aclamadas por las familias portuenses, por lo que estamos convencidos de que será nuevamente un éxito de participación”.

El alcalde y la gerente de El Paseo animan a todos los portuenses a sumarse a esta iniciativa, en la que también colaboran los clubes de ciclismo de la ciudad.