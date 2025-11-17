El Puerto participa en un simulacro de tsunami este jueves

Este jueves 20 de noviembre la Junta de Andalucía llevará a cabo el simulacro de tsunami Respuesta25, un ejercicio de emergencias diseñado para evaluar la capacidad de respuesta ante maremotos en la región.

Aunque Cádiz será el epicentro de la prueba, el aviso se extenderá a todos los municipios costeros de la provincia, incluido El Puerto de Santa María. Entre las 09:00 y las 10:30 horas, todos los dispositivos móviles situados en zonas vulnerables recibirán un mensaje simulado de alerta a través del sistema Es-Alert. Se trata únicamente de un ejercicio y no supone ningún riesgo real para la población, por lo que los mensajes recibidos no requieren ninguna acción por parte de los ciudadanos.

El simulacro permitirá probar los sistemas de atención y coordinación, activar los planes locales de emergencia y realizar simulacros de evacuación en centros educativos. Asimismo, busca verificar la eficacia de los protocolos de comunicación entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y otros organismos implicados en la gestión de emergencias.

Se trata del cuarto gran ejercicio de este tipo que Andalucía celebra desde 2021, con el objetivo de mejorar continuamente los procedimientos y protocolos de protección civil ante situaciones de riesgo por maremotos.

El alcalde, Germán Beardo, ha insistido en el carácter de simulacro y ha pedido a la ciudadanía mantener la calma y tranquilidad, difundir la información y, especialmente, avisar a las personas mayores de que los mensajes recibidos son solo pruebas. No deben alarmarse ni realizar ninguna acción como respuesta a estas alertas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la participación de El Puerto en Respuesta25 es una oportunidad para reforzar la preparación ante emergencias y garantizar que todos los sistemas de protección civil funcionen de manera coordinada y eficaz, protegiendo a la población en caso de una situación real.