El Puerto moderniza la señalización turística de sus playas

El Ayuntamiento de El Puerto ha incorporado nueva señalética como parte de un proyecto de mejora y modernización de las playas, que se está ejecutando por fases y de forma gradual. Se renovará y modernizará la señalización para facilitar la orientación de los visitantes, reforzar la información turística y mejorar la accesibilidad de nuestras playas.

Los trabajos de renovación de la señalización los desarrollará la empresa Señalizaciones Villar, S.A., con un importe que roza los 20.000 euros, que serán financiados a través de los fondos NextGeneration de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'El Puerto de Santa María- Costa Oeste'.

Este proyecto, con un plazo de ejecución de dos meses, forma parte de un ambicioso paquete de medidas para transformar el litoral portuense en un destino innovador, sostenible y tecnológicamente avanzado, apostando por un turismo accesible, seguro y competitivo.

La ciudad consiguió una subvención de 2,5 millones de euros dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiada íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU. “Es una oportunidad única para impulsar nuestra costa, romper la estacionalidad, ganar en accesibilidad y calidad, y crear una ciudad más verde, sostenible e inclusiva”, subraya el alcalde, Germán Beardo.

El proyecto se sustenta en cuatro ejes estratégicos: la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transformación digital y el refuerzo de la competitividad. Todo ello con un mismo propósito: mejorar la calidad de vida de los portuenses y de quienes nos visitan, fomentando la innovación, protegiendo el patrimonio natural y potenciando nuestra economía verde y azul. El Puerto comienza a poner en marcha el engranaje para ejecutar el proyecto que contribuirá a transformar nuestro extenso litoral en un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilite la interacción e integración del visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino, a la vez que mejore la calidad de vida de la población residente.