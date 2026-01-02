El Puerto: El kilómetro cero de la solidaridad

Una imagen de la reciente visita del alcalde al Hogar de La Esperanza.

El Hogar de la Esperanza, un centro social impulsado por Daniel Marín y su red de colaboradores, lleva trabajando desde el año 2021 ofreciendo un entorno seguro y digno para la recuperación personal. Convertido oficialmente en asociación, el centro proporciona acompañamiento psicopedagógico, talleres culturales, actividades de ocio saludable y una convivencia basada en la responsabilidad, el respeto y el apoyo mutuo.

Ubicado en la zona de Las Veguetas, en el enclave de un antiguo proyecto fallido de cementerio, el Hogar de la Esperanza se ha convertido en un auténtico kilómetro cero y en un hogar para quienes buscan reconstruir su vida, iniciar nuevas historias, renovar ilusiones y abrirse a nuevas oportunidades.

Actualmente siete hombres en proceso de superación de la drogodependencia o en riesgo de exclusión social conviven en este inmueble totalmente rehabilitado gracias al esfuerzo colectivo, al compromiso de sus voluntarios y a la solidaridad de muchos portuenses. Un ejemplo vivo de que, cuando una ciudad se implica, la esperanza siempre se abre camino.

El alcalde, Germán Beardo, visitó hace unos días las instalaciones y quiso trasladar “el agradecimiento de todo El Puerto a quienes hacen posible este proyecto".

Uno de los símbolos del lugar es un sencillo mojón de carretera que marca el “kilómetro cero”, punto de partida de una nueva vida. “Aquí se empieza de nuevo”, explican quienes forman parte del hogar, convencidos de que el verdadero cambio llega cuando se transforma por completo el entorno y la forma de vivir.

La vivienda, reconstruida tras más de un año y medio de trabajo, cuenta con habitaciones, sala de lectura, cocina, gimnasio, huerto y espacios comunes que fomentan la convivencia y la dignidad, todo ello en un entorno natural que ayuda al proceso de recuperación.