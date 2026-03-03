El Puerto: Joaquín González 'Quini' se jubila en Apemsa tras 41 años de dedicación y compromiso

Durante más de cuatro décadas, Joaquín González 'Quini' ha sido un pilar fundamental en el día a día de la empresa municipal de aguas, Apemsa, destacando no solo por su profesionalidad, sino también por su compañerismo y cercanía. Su implicación y compromiso han dejado una huella imborrable tanto en el equipo como en la empresa.

Sus compañeros le organizaron un almuerzo homenaje en La Rufana.

Quini entró en Apemsa con 21 años, cuando aún eran pocos empleados. Al principio, era el responsable de los lectores y se encargaba de escribir a máquina, una a una, las lecturas de los contadores. Pero al poco tiempo, ya demostrada su valía, le reclamaron en Atención al Público, donde trabajó 20 años consecutivos. Fue la primera persona que tuvo un multipuesto, es decir, podía hacer cualquier tipo de gestión con los clientes cuando, en ese momento, cada empleado estaba especializado en una tarea específica. Durante los 21 años restantes, pasa a la primera planta y está a cargo de la facturación, primero en el Departamento de Producción y, luego, en el de Atención al Público.

Con motivo de su jubilación, sus compañeros le organizaron una comida de despedida en su honor en la Venta la Rufana, en un ambiente cargado de emoción y buenos recuerdos. Durante el encuentro, se le hicieron entrega de varios regalos como muestra de agradecimiento por todos estos años compartidos, además de numerosas palabras de cariño y reconocimiento.

El acto sirvió para poner en valor su trayectoria y para desearle una nueva etapa llena de salud, descanso y momentos felices junto a los suyos.

Desde Apemsa le han querido expresar su más sincero agradecimiento por estos 41 años de dedicación. Sin duda, se le echará de menos, tanto en lo profesional como en lo personal.