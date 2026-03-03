La farmacéutica Lola Palomino Aguilar, reconocida en El Puerto con el Premio Menesteo

El Ayuntamiento portuense ha convocado para este viernes, 6 de marzo, el acto de entrega de la novena edición de los Premios Menesteo, un evento que reconoce la trayectoria de mujeres destacadas de la ciudad. La ceremonia se celebrará en la Ermita de Santa Clara, en la Plaza de la Esperanza 13, a las 18:00 horas.

En esta edición la galardonada será Lola Palomino Aguilar, homenajeada por su trayectoria y contribución a la sociedad portuense desde el mundo farmacéutico. Gaditana de nacimiento y residente en El Puerto desde 1998, Lola Palomino es farmacéutica de profesión y vocación, siempre volcada en el cuidado de la salud, entendiendo la farmacia no solo como un equipamiento sanitario sino como un punto de apoyo humano para toda la comunidad.

Esta doctora en Farmacia y actual titular de la Farmacia Aguilar de Cádiz es además vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia y secretaria general de la ONG farmacéuticos Sin Fronteras España. Impulsora y creadora en 2008, junto a otras madres, de la Plataforma de Familias para la creación de la Especialidad de Psiquiatría Infantojuvenil, en 2023 esta especialidad pudo ser elegida vía MIR, lo que le valió el Premio Farmacéutico Admirable 2023 al esfuerzo realizado para la creación de dicha especialidad.

Desde hace más de 15 años trabaja para involucrar a los farmacéuticos en la Salud Mental Infantil y Juvenil, creando el Plan de Atención, Formación e Información farmacéutica en salud mental infantojuvenil, aprobado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, junto al que edita la guía de la campaña que lleva su nombre 'Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Qué es y cómo detectarlo', que fue Premio Mejores Iniciativas de la farmacia en el año 2010.

Este reconocimiento pone en valor el talento, esfuerzo y dedicación de una profesional cuyo testimonio inspira a las nuevas generaciones a romper barreras y demostrar que el género no es un condicionante para alcanzar cualquier meta.

Lola Palomino fue también concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz entre los años 2011 y 2015, siendo delegada de Mercados y Consumo, Playas y Parques y Jardines.

La Concejalía de Igualdad, que dirige Silvia Gómez, invita a toda la ciudadanía a sumarse a este acto de reconocimiento, "que reafirma el compromiso de El Puerto con la igualdad y el progreso de sus mujeres, celebrando la trayectoria de una mujer de bandera, ejemplo y referente en la construcción de una sociedad en pie de igualdad".