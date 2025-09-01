El Puerto: La Escuela Hípica La Cuadra bate récords de participación en la XI Copa de Andalucía de Doma Clásica

La Escuela Hípica La Cuadra volvió a convertirse en epicentro de la doma clásica andaluza al acoger ayer una de las pruebas puntuables de la XI Copa de Andalucía de Doma Clásica, en una cita organizada por la Federación Andaluza de Hípica, en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

El evento, desarrollado en formato semi nocturno, contó con la presencia del concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, y reunió a numerosos aficionados, familias y amantes del mundo ecuestre en las instalaciones de la Escuela Hípica La Cuadra.

Con más de 80 binomios inscritos procedentes de toda Andalucía, esta edición se ha convertido en el concurso de su categoría con mayor participación en lo que va de año 2025, consolidando así su carácter regional y competitivo. Las más de 12 horas ininterrumpidas de pruebas fueron un verdadero maratón deportivo que se desarrolló con éxito, lo que ha permitido que esta cita se convierta ya en un evento significativo dentro del verano portuense.

José Ignacio González Nieto estuvo presente en la entrega de premios y expresó su satisfacción por el nivel organizativo y deportivo del certamen: “Esta Copa de Andalucía consolida, una edición más, la capacidad de nuestra ciudad para albergar eventos deportivos de alto nivel. Que la Escuela Hípica La Cuadra sea sede por sexta vez demuestra su compromiso con el deporte base y su labor formativa en el mundo ecuestre. Apostamos por seguir apoyando iniciativas como esta, que promueven valores, turismo y actividad económica local”.

Desde la Escuela Hípica La Cuadra, con más de 15 años de trayectoria en El Puerto de Santa María, quisieron agradecer la visita de José Ignacio González un año más, y su apoyo constante tanto a la escuela como al deporte de la hípica en general.

Por su parte, José Carlos Aragón Monge, director junto a Susana Márquez Muñoz de la Escuela, valoró positivamente el desarrollo del concurso: “Ha sido una jornada muy enriquecedora, tanto para los jinetes en formación como para los aficionados que se acercaron a disfrutar del espectáculo. Este tipo de pruebas suponen un impulso para las nuevas generaciones, les permiten medirse, crecer y prepararse para dar el salto a competiciones de mayor nivel”.

La prueba, puntuable para la clasificación final de la Liga Territorial, volvió a contar con la participación destacada de alumnos de la propia escuela, que lograron varios trofeos en distintas categorías, consolidando el papel de La Cuadra como un referente en el desarrollo del talento ecuestre en Andalucía.