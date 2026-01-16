El Puerto despide a 'La Macaria', una de sus hijas ilustres, a los pies de la Virgen de los Milagros

A las 12:15 horas de este viernes se celebraba en la Basílica Menor de Los Milagros, en El Puerto, la misa funeral por el alma de Mercedes Valimaña Lechuga, 'La Macaria', una de las hijas más ilustres de El Puerto gracias a su prolífica trayectoria musical, que la llevó a codearse con lo más granado de la industria musical española desde la década de los 60 hasta hace apenas unos años.

La misa se celebraba en la Capilla de la Patrona, la Virgen de los Milagros, de cuya Archicofradía era miembro Mercedes, quien durante muchos años cada 8 de septiembre le cantaba a la Virgen el Ave María con su prodigiosa voz.

El féretro entraba en la iglesia a hombros del hijo de Mercedes, Guillermo, y de sus sobrinos, y el párroco encargado de ofrecer la homilia fue Antonio Durán, amigo de la fallecida, quien se dirigió a los numerosos asistentes advirtiendo que "me niego a hacer una intervención triste, porque ella fue siempre una persona alegre y llena de simpatía".

Durán recordó que "el arte no solo es saber cantar como ella lo hacía, sino hacerse querer y repartir alegría, ese es el arte de la vida, sembrar cosas buenas en el corazón de la gente". Tambén recordó que Mercedes pasó "sus fatiguitas", pero siempre brindó a sus allegados momentos de intensa alegría. Recordó también cómo se definía ella misma, rememorando sus tiempos en el trío Lalalá -que acompañó a Massiel en aquel histórico triunfo en Eurovisión-, reconociendo que "yo no soy la más guapa de las tres, pero la más simpática sin duda".

Como dijo el sacerdote "nadie se lleva nada cuando se va, lo único que nos llevamos es lo que dejamos en el corazón de las personas queridas, esa es nuestra carta de presentación ante Dios, y Mercedes fue una mujer buena de la que hemos disfrutado en El Puerto y en España entera, ha sido una leyenda". También destacó de ella que era una persona fuerte y auténtica, sencilla y que no tenía pelos en la lengua, así como que "siempre llevó El Puerto en su corazón" y que supo disfrutar de la vida. "Hoy su recuerdo nos anima a vivir con verdad, sencillez y confianza, con hondura y autenticidad", concluyó.