El Puerto da un nuevo paso en la recuperación del Parque Guadalete con la plantación de 500 árboles

El Servicio Municipal de Medio Ambiente, Movilidad y Playas continúa avanzando en la repoblación forestal del Parque Guadalete. Esta iniciativa, integrada en la Oferta Educativa Municipal, ha contado en 2025 con la participación de 250 escolares pertenecientes a cinco centros educativos de la ciudad. El objetivo es concienciar a los más jóvenes sobre los efectos de la contaminación en los ecosistemas del entorno y fomentar su implicación en la regeneración ambiental.

Los operarios del Servicio Municipal de Conservación de Espacios Forestales y el equipo de monitores del Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza (CEAAN) han acompañado a los escolares, explicando los trabajos de renaturalización que se desarrollan para recuperar este antiguo vertedero.

El alumnado de quinto de Primaria de los colegios Costa Oeste, El Juncal, Pinar Hondo y Safa San Luis, así como las personas usuarias de Apadeni, han participado en la plantación de 500 nuevos árboles y arbustos. Con esta actuación se da un paso más en la creación de un nuevo bosque en este espacio de 70 hectáreas, situado entre el río Guadalete y el Polígono Industrial Las Salinas. Entre las especies plantadas se encuentran pino carrasco, acebuche, taraje, algarrobo, aladierno y olivilla. Para desarrollar la actividad, los escolares han contado con el ahoyado previo realizado por los operarios, así como con una cuba de agua, tierra enriquecida, azadas, cubos, tutores de caña y protectores biodegradables que garantizarán el desarrollo de las plantas en sus primeros años de vida.

La antigua escombrera fue clausurada por la Junta de Andalucía en 2001, realizándose trabajos de descontaminación y sellado del suelo hasta 2008. Tras este proceso, el espacio pasó a manos municipales y desde entonces su paisaje ha ido transformándose gracias a la participación ciudadana. En estos años, más de 10.000 árboles y arbustos han sido plantados por vecinos, escolares, asociaciones y grupos juveniles. Además, se han llevado a cabo mejoras como el cerramiento exterior, la instalación de mobiliario y cartelería, así como diversas jornadas del Campus de Ocio Verde, que han contribuido a consolidar este nuevo pulmón verde. Junto a la plantación, el Campus de Ocio Verde ha organizado actividades educativas orientadas al respeto y conservación de los bosques, incidiendo en el valor del tiempo y los cuidados necesarios para que los espacios naturales puedan regenerarse. En pequeños grupos, el alumnado ha podido medir el pH del suelo, determinando su acidez y posibles indicadores de contaminación.

Las repoblaciones realizadas por escolares han permitido regenerar cerca del 80% del Parque Guadalete, que ya presenta ejemplares de porte significativo. También han contribuido a recuperar otros espacios del municipio, como el pinar del Cuvillo, el Coig o el Coto de la Isleta, afectados en los últimos años por incendios y plagas.