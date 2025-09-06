El Puerto: Cae una gran rama en el Pago de la Alhaja, a causa del viento

La gran rama caída este sábado en el Pago de la Alhaja.

Una rama de gran tamaño ha caído en la mañana de este sábado en el Pago de la Alhaja, en la carretera de acceso al hotel Dunas Puerto, a causa del fuerte viento de Levante.

La rama, que se encontraba seca, ha cortado la carretera durante algún tiempo, según han explicado vecios de la zona.

Ha sido una de las incidencias a causa del fuerte temporal de levante que desde el viernes azota buena parte de la provincia, llegando a declararse la alerta amarilla hasta la jornada de hoy sábado.