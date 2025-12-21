El Puerto ha acogido este fin de semana el Máster Final Absoluto Andaluz de Pádel

El Puerto ha sido este fin de semana sede del Máster Final Absoluto Andaluz de Pádel, una cita de máximo nivel organizada por la Federación Andaluza de Pádel con la colaboración de la Concejalía de Deportes, que se ha celebrado del 19 al 21 de diciembre en el Club Deportivo Las Marías Cubiertas.

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, asistió a la entrega de trofeos y destacó la importancia de que la ciudad haya acogido una competición que ha puesto el broche de oro a una temporada espectacular del pádel andaluz, reuniendo a las mejores parejas del Circuito Andaluz Absoluto en la ciudad y ofreciendo, además, acceso gratuito al público aficionado.

En la categoría masculina, el título fue para la pareja formada por el conileño Manu Ramírez y Carlos Gutiérrez Benítez, proclamándose campeones del Máster Absoluto de Andalucía.

En el cuadro femenino, la portuense Aurora Jiménez, junto a la jerezana Paula Rodríguez, cayeron en cuartos de final frente a Elena de la Rosa y María Delgado, quienes finalmente se alzaron con el campeonato.

El torneo reunió a las 16 mejores parejas de cada categoría, masculina y femenina, distribuidas en grupos de cuatro, clasificándose para semifinales y final las cuatro primeras de cada grupo. La organización estableció premios de 800 euros para las parejas campeonas, 500 euros para las subcampeonas y 200 euros para las semifinalistas.

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la celebración de este evento deportivo de gran nivel, que refuerza la apuesta municipal por el deporte y la proyección de la ciudad como sede de grandes competiciones.