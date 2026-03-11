El Puerto acoge este jueves el IV Encuentro de Escritoras

Las escritoras que participarán este jueves en el encuentro.

La Asociación Voces Lectoras de El Puerto convoca para este jueves, 12 de marzo, a las 18:00 horas el IV Encuentro con Escritoras, cuando aún está reciente el halo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

En esta ocasión participan en el encuentro las escritoras Raquel Sánchez, Salud Botaro, Mar Álvarez, Cristina Ruíz y M. Regla Prieto, contando también con la actuación musical de Celia Loba.

El encuentro –de acceso libre hasta completar aforo– será en el colegio Safa-San Luis, con entrada por la avenida de San Luis Gonzaga.