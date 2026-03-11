El Puerto acoge este jueves el IV Encuentro de Escritoras

Será a las 18:00 horas en las instalaciones del colegio Safa-San Luis

Las escritoras que participarán este jueves en el encuentro.
La Asociación Voces Lectoras de El Puerto convoca para este jueves, 12 de marzo, a las 18:00 horas el IV Encuentro con Escritoras, cuando aún está reciente el halo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

En esta ocasión participan en el encuentro las escritoras Raquel Sánchez, Salud Botaro, Mar Álvarez, Cristina Ruíz y M. Regla Prieto, contando también con la actuación musical de Celia Loba.

El encuentro –de acceso libre hasta completar aforo– será en el colegio Safa-San Luis, con entrada por la avenida de San Luis Gonzaga.

