Carmen Enríquez ofrece este jueves una charla en el Club Rocalla de El Puerto

Dentro de las actividades culturales programadas por la asociación Rocalla, este jueves 12 de marzo a las 19:00 horas la entidad contará con la presencia de la periodista Carmen Enríquez, quien fuera durante muchos años corresponsal de la Casa Real para Televisión Española. La cita se enmarca dentro del espacio 'Charlando con....'.

El donativo para asistir es de 12 euros y el aforo es limitado. La conferencia será en la sede de la asociación, en la calle La Rosa, 1.

Carmen Enríquez nació en Berja (Almería) y reside desde hace años en El Puerto. Licenciada en Historia y Geografía por la Universidad Complutense de Madrid y titulada en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid, ha desarrollado toda su vida profesional en Televisión Española, medio en el que fue jefa de política nacional y corresponsal ante la Casa Real de 1990 a 2007. Es autora de los libros Tras los pasos del Rey, que recoge experiencias y reflexiones sobre su trabajo de seguimiento de la familia real; Felipe VI. La Monarquía Renovada; Carmen Polo. Señora del Pardo y coautora de Doña Sofía, la reina habla de su vida; Los Príncipes, preparados para reinar; Felipe y Leticia. Reyes de España; Tengo 50 años, ¿qué me pasa doctor? y Viva 100 años, pero vívalos bien.