El portuense García de Romeu regresa a la poesía con su nuevo poemario, ‘Orfandad’

‘Orfandad’ es el nuevo conjunto de poemas con el que García de Romeu regresa a la poesía tras la publicación de su anterior poemario, ‘Poemas del alba’ (2023. Ediciones Ende), al que define como “una recopilación de una etapa bella, difícil y tristemente alegre”.

En esta ocasión será el Bar Vicente–Los Pepes, ubicado en la Placilla, el lugar en el que se llevará a cabo la presentación de mano del escritor Ángel Mendoza, quen se ha encargado del prólogo de esta edición también publicada por Ediciones Ende.

‘Orfandad’ está compuesto por un total de cincuenta composiciones inéditas en las que el abogado, escritor y columnista ha volcado las vivencias personales de los últimos meses de 2025, estando dedicado “a las mujeres que se fueron y llegaron a mi vida, Juani y Belén”.

Poemas con títulos como ‘Amanecer’, ‘Silencios’, ‘Sueños’, ‘Un adiós’, ‘Cambios’, ‘La última llamada’, ‘La esperanza’ o ‘La luz’ sirven para reflejar “la amarga felicidad de la vida, la clásica dualidad de los momentos tristemente felices y la amarga dicha de la propia vida”.

Esa dicotomía se materializa en un diseño en el que se juega con colores complementarios como son el blanco y el negro, sinónimos de la luz y la oscuridad, los cuales son eclipsados por el arcoíris reflejado sobre la escultura que es conocida como ‘La piedad de Guadix’.

La Librería Zorba, en el 84 de Virgen de los Milagros, se encargará de poner a la venta los ejemplares de ‘Orfandad’, así como de los otros dos poemarios que completan su trilogía de poemas, tales como ‘Fecilidad’ (2019. Círculo rojo) y ‘Poemas del alba’.

Recordar que todos los relatos publicados hasta la fecha por el autor se pueden adquirir en las distintas librerías de El Puerto, además, si alguna no contara con algún ejemplar siempre se puede encargar y disponer del mismo en un corto espacio de tiempo.

Una vez que se haya celebrado esta presentación se donarán dos ejemplares de ‘Orfandad’ a la Biblioteca Pública Municipal, uno destinado a la Poeta Rafael Esteban Poullet y otro a la María Teresa León, tal y como se lleva realizando desde el primer proyecto literario, ‘La última negra’.

José J. García de Romeu nació en Cádiz en 1968. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y ejerce como abogado tanto en El Puerto de Santa María como en Sevilla, actividad profesional que compagina desde los años noventa con diversas colaboraciones en los medios de comunicación locales, entre ellos la columna 'El Alambique' en Diario de Cádiz.

Su primera novela vio la luz a finales de 2017 gracias a la Editorial Círculo Rojo, 'La última negra'. Solo un año después y de la mano de Ediciones Atlantis lo haría 'La punta de los Savonenses'. Hasta mediados de 2021 Apache Libros no publicaría su tercera novela, 'Siempre quiso ser travesti y llamarse Vianka'. Tras ésta llegaría a finales del siguiente la cuarta, ‘Una gaviota voló sobre Cortadura’, también de la mano de Apache Libros.

A finales de 2019, junto a la Editorial Círculo Rojo, recopiló algunos de los poemas que llevaba años publicando en su blog 'Desde mi ventana', recibiendo el nombre de 'Fecilidad'. ‘Poemas del alba’ (2023. Ediciones Ende) es su segunda incursión en la poesía tras algo más de cuatro años en los que se ha centrado en géneros tan dispares como la novela negra o los artículos de opinión.

Tras una breve pausa regresó a finales de 2023 con ‘Un flamenco en los esteros’, bajo el amparo de Apache Libros, y a finales de 2024 con ‘La reina de Santa Clara’ sigue desmenuzando la historia criminal de El Puerto de Santa María jugando con el límite entre la ficción y la realidad.

No ha sido hasta 2026 cuando ha retomado su faceta literaria con un nuevo poemario, ‘Orfandad’ (2026. Ediciones Ende), en el que se refleja “la amarga felicidad de la vida, la clásica dualidad de los momentos tristemente felices y la amarga dicha de la propia vida”.