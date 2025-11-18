El Puerto acoge la exposición de las 46 obras presentadas al certamen de pintura Eduardo Ruiz Golluri

El centro cultural Alfonso X el Sabio (calle Larga, 89) acoge hasta el 29 de noviembre inclusive la exposición de las 46 obras presentadas al XVIII Certamen de Pintura Eduardo Ruiz Golluri, que organiza la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. El teniente de alcalde de Cultura, Enrique Iglesias, inauguraba la muestra en la noche del lunes, acompañado por miembros de la junta directiva de la Academia, encabezados por su presidente, Luis Garrido, y por Eduardo Ruiz-Golluri de Gregorio, patrocinador del certamen y directivo de la entidad.

Iglesias ha destacado el interés de esta iniciativa, en la que el público puede disfrutar de casi medio centenar de trabajos, con muy diversas temáticas y técnicas. Luis Garrido agradeció el patrocinio de Ruiz Golluri y mostró su deseo de que continúen celebrándose actos de este tipo, que, remarcó, son importantes para la ciudad y para la Academia.

El jurado, compuesto por Eduardo Ruiz-Golluri de Gregorio, patrocinador del certamen y directivo de la Academia; Eugenia Lara Vals, pintora y licenciada en Bellas Artes; Rocío Cano Guzmán, pintora; Juan Herrador Granero, pintor; Julio María Castilla Arocha, escultor; Jesús Romero Aragón, director del Museo de Chiclana; Eduardo Martínez Pérez, pintor y restaurador, Luis Garrido Quijano, presidente de la Academia y José Luis Lojo Lozano, directivo de la Academia, que actúa como secretario, estos dos últimos sin voz ni voto, dictaminó que el premio, dotado con 2.500 euros, recaiga en Juan Carlos Benigno Busutil por su obra 'Ecce Homo'.

El jurado decidió, dada la calidad de las obras presentadas, conceder seis accésits, que recayeron en José Raúl Ruiz Rodríguez por 'Malagueta', Fernando Lores Romero por 'Pleamar', Juan Lucena Arellano por 'Prioral', Alfonso Buendía Martos por 'Las voces de aquel verano', Manuel Fernández Lozano por 'Dark City' y Cecilio Chaves Aparicio por 'Almudena'.

El horario de la exposición comprende de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas, así como los sábados de 11:00 a 13:30 horas. La entrada es libre.