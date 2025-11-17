Juan Carlos Benigno Busutil gana en El Puerto el certamen de pintura Eduardo Ruiz Golluri
El concurso está impulsado por la Academia Santa Cecilia y la exposición con las obras participantes se inaugura este lunes en el centro cultural Alfonso X El Sabio
Luis Garrido, presidente de Santa Cecilia: “La Academia lo ha dado todo por El Puerto, y ahora necesita a la ciudad”
Este fin de semana se ha fallado el Premio Eduardo Ruiz Golluri de Pintura que organiza la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, en su XVIII edición.
El ganador del certamen ha sido el artista afincado en El Puerto Juan Carlos Benigno Busutil, con su obra titulada 'Ecce Homo'. También se concedieronseis accésits, en un concurso al que se se presentaron 46 obras.
La entrega de premios y la apertura de la exposición será este lunes a las 20:00 horas en el centro cultural Alfonso X El Sabio, ubicado en la calle Larga.
