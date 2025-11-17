Juan Carlos Benigno Busutil gana en El Puerto el certamen de pintura Eduardo Ruiz Golluri

Una imagen de la sede de la Academia Santa Cecilia, que impula el certamen.

Este fin de semana se ha fallado el Premio Eduardo Ruiz Golluri de Pintura que organiza la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, en su XVIII edición.

El ganador del certamen ha sido el artista afincado en El Puerto Juan Carlos Benigno Busutil, con su obra titulada 'Ecce Homo'. También se concedieronseis accésits, en un concurso al que se se presentaron 46 obras.

Una imagen de la obra ganadora. / Juan Carlos Benigno Busutil

La entrega de premios y la apertura de la exposición será este lunes a las 20:00 horas en el centro cultural Alfonso X El Sabio, ubicado en la calle Larga.