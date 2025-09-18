El Puerto acoge un año más las Jornadas de Disfonía Espasmódica

Una imagen de la apertura de las jornadas, en el hotel Monasterio.

La diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, ha participado en El Puerto en una Jornada sobre Disfonía Espasmódica, que se ha celebrado con motivo del Día Mundial de esta enfermedad que se conmemora el 20 de septiembre.

Coincide esta jornada, a la que han asistido personas desde diferentes puntos del territorio nacional, con el veinte aniversario de la Asociación Española de Disfonía Espasmódica, Aesde, con sede en la localidad portuense.

La diputada ha agradecido el labor de esta entidad y el trabajo que se viene desarrollando desde la unidad de Otorrinolaringología del hospital Puerta del Mar de Cádiz, “auténtico referente a nivel nacional en el tratamiento de esta enfermedad”.

Paula Conesa también ha tenido palabras de apoyo para las personas con disfonía espasmódica y sus entornos: “Las familias que conviven con enfermedades raras se sienten muchas veces desamparadas, y ahí es donde tenemos que estar, acompañando, apoyando y buscando soluciones”. También ha hecho hincapié en el aspecto más social de esta realidad, que puede provocar incomprensión y rechazo y la necesidad de las administraciones de dar cobertura a las personas con enfermedades poco comunes.

La disfonía espasmódica es un trastorno neurológico crónico que provoca espasmos involuntarios en los músculos de las cuerdas vocales, resultando en una voz tensa, temblorosa o entrecortada.