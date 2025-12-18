El Puerto abre la Casa de Papá Noel tras la visita de la Reina de Egipto al Castillo de San Marcos

El Castillo de San Marcos puso el miércoles el broche de oro a la visita de la Reina de Egipto, una propuesta pensada para el disfrute familiar que volvió a convertir este espacio en un escenario de ilusión, fantasía y sonrisas, congregando a cientos de niños junto a sus familias.

Desde primeras horas de la tarde miles de personas se acercaron hasta el Castillo, generando una larga cola que llenó de ambiente festivo la plaza. Los niños compartieron momentos inolvidables con la protagonista de la jornada, que atendió con cariño a todos los que se acercaron, en una experiencia pensada para disfrutar en familia.

Con esta última visita se cierra un ciclo que ha contado con la presencia de la Reina de las Nieves, la Reina de la India y la Reina de Egipto, acercando el espíritu navideño a miles de niños de El Puerto. El balance global de la iniciativa ha sido muy positivo, incluso a pesar de que alguna de las jornadas estuvo condicionada por la lluvia, demostrando el éxito y la gran acogida de esta propuesta.

Asimismo, el jueves concluyó la oferta educativa de Navidad en el Castillo de San Marcos para los colegios iniciada el pasado 1 de diciembre, que ha incluido diferentes visitas protagonizadas por los distintos personajes que han ido pasando por el Castillo, todas ellas con gran éxito de participación. Solo en la jornada de ayer, tres realizaron visitas durante la mañana. El teniente de alcalde, David Calleja, quiso agradecer la implicación y colaboración de los centros educativos que han participado cada mañana en esta actividad, destacando su contribución para hacer posible esta iniciativa.

La Navidad se vivió también en la barriada de Sudamérica, donde tuvo lugar la tradicional pestiñá, una cita que refleja cómo en El Puerto las fiestas se celebran barrio a barrio, fomentando la convivencia, las tradiciones y el calor vecinal. Los asistentes disfrutaron de una tarde de dulces navideños y villancicos en un ambiente cercano y familiar.

Por otro lado, hasta el próximo domingo 21, la Casa de Papá Noel abrirá sus puertas en la Plaza de Toros, en horario de 17:00 a 20:00 horas. Este espacio, especialmente diseñado para los más pequeños, permitirá a los niños vivir de cerca la ilusión de la Navidad, entregar sus cartas y disfrutar de una experiencia entrañable que continúa llenando la ciudad de espíritu navideño.

El Video Mapping previsto para los días 20 y 21 de diciembre en la Plaza Isaac Peral queda aplazado por previsión de lluvia para los días 26 y 27 de diciembre.