Psoe El Puerto: El turismo de botellón afecta a todo El Puerto

" El PSOE responsabiliza a Germán Beardo del botellón. No se puede culpar a tres locales concretos. El problema está en todo El Puerto, incluida la zona centro, donde el descontrol campa a sus anchas y los servicios municipales están en precario". Así de contundentes se han mostrado en el Psoe El Puerto ante la proliferación del turismo de botellón y borrachera que inunda la ciudad. Así lo ha declarado el concejal Ángel González quien ha destacado "que esta situación se veía venir desde la llegada de Beardo y, lamentablemente, cada año va a más".

Asimismo los socialistas también añaden que “la gestión municipal de materia de turismo deja mucho que desear, centrándolo exclusivamente en el ocio juvenil sin control alguno, y olvidando las actuaciones en materia de turismo cultural, gastronómico, familiar… ese turismo de calidad que siempre ha venido a El Puerto a enriquecer nuestra ciudad y hacerla más atractiva, pero eso se ha perdido”. A todo ello hay que añadir la “falta de presencia de Policía Local, no hay suficiente limpieza, no tenemos papeleras ni baños públicos, ningún área municipal se encarga de hacer las mediciones de ruido, el transporte público se encuentra sin contrato, las playas sin socorristas, no hay suficientes ambulancias, etcétera", enumera. "Es evidente que con esta falta de gestión se incentiva un turismo de descontrol, desfase y sensación de impunidad de la que se aprovechan”.

Tal y como señala González “se pueden tener locales de ocio juvenil, se puede fomentar la diversión, pero sin que sea éste el único turismo". "Lo que no se puede es convertir la Gran Ciudad en un Gran Botellódromo descontrolado y mirar para otro lado. Esto no beneficia ni a los portuenses, ni a los comerciantes ni a los locales de ocio que legalmente ejercen su actividad”.

Por último el edil ha recordado que “han sido muchas las veces que hemos llevado este asunto al pleno pidiendo control municipal ante lo que estaba ocurriendo, advirtiendo de que se podía ir de las manos como ya está pasando, de hecho, ya en 2023 el alcalde votó no a la propuesta socialista de crear una zona de ocio juvenil controlada”.