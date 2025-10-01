El PSOE de El Puerto solicita el arreglo de la explanada de La Puntilla y el espigón

El PSOE de El Puerto ha elevado al pleno de este viernes una moción para que se adecente la zona de La Puntilla, al tiempo que solicitan que se les dé una alternativa a los pescadores que se han visto sorprendidos por el cierre del acceso al espigón por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

Como explica el portavoz socialista, Ángel González, “el entorno de la playa de La Puntilla necesita, de manera urgente, un cambio de imagen y de gestión, un asunto que compete tanto a la APBC como al propio Ayuntamiento. Por ello, nuestra iniciativa va dirigida a ambas instituciones para que se pongan de acuerdo y lleven a cabo una actuación conjunta en la zona”.

El edil sostiene que “cada vez, este entorno paradisíaco de nuestra ciudad se encuentra más degradado y con importantes deficiencias. Por un lado, se encuentra la explanada de La Puntilla usada, a día de hoy, como aparcamiento de autocaravanas sin regulación y descontrolado. Además, del espigón, que carece de todo tipo de mantenimiento y limpieza, con una imagen anticuada con barreras de hormigón prohibiendo su paso y un carril central cortado a vehículos de emergencia”.

A todo ello se suma, la situación de la bajada de las embarcaciones a la lámina de agua del río Guadalete, que se encuentra en condiciones precarias y hace casi imposible su uso.

Por todo ello, el PSOE propone que se estudie y confeccione una propuesta de adecentamiento del entorno de la explanada de La Puntilla y su espigón; que el alcalde, Germán Beardo, se preocupe por esta zona y negocie con la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, una alternativa para los pescadores a quienes han prohibido el uso del espigón como hasta ahora venían haciendo; que se adecente y se regule el uso de la explanada de La Puntilla; y que se mantenga, se conserve y se limpie de manera continuada el espigón de La Puntilla.