El PSOE de El Puerto dice que “el lío de Beardo con Argentina aumenta cada vez que alguien del gobierno abre la boca”

El PSOE portuense considera que "en el pleno del pasado viernes quedó en evidencia la falta de coordinación y colaboración del gobierno liderado por Germán Beardo, cuyos concejales, en un intento desesperado de justificar lo injustificable, se contradicen unos a otros cuando se les cuestiona por el reciente viaje del alcalde a Argentina".

El portavoz y secretario local del PSOE, Ángel González, ha asegurado que “cada día que pasa y cada intervención nueva, nos siembra más dudas sobre la expedición a Argentina, pues lejos de clarificarse para qué, por qué y cómo fue Beardo al país andino, el lío aumenta cada vez que alguien del gobierno abre la boca”.

Y precisamente eso es lo que pasó el pasado viernes, cuando con motivo de la moción presentada por la oposición para que Germán Beardo informara de los pormenores de dicho viaje, “mientras Beardo callaba como si la cosa no fuera con él, su escudero Javier Bello, en calidad de portavoz del gobierno enseñó un dossier encuadernado a color, al tiempo que aseguraba que ‘en una parte hemos vendido nuestro patrimonio histórico, nuestras playas, nuestro clima, por si a alguien de los que iban a verlo le interesaba como destino turístico maravilloso nuestra ciudad’”.

Sin embargo, tan solo una hora después y en el mismo pleno, la concejala de Turismo, Olga de Navas, a la pregunta in voce formulada por el Grupo Socialista sobre si la concejalía de Turismo había participado de alguna manera en el viaje a Argentina, aseguraba ‘me parece evidente que ya sabéis que no’.

Para el PSOE “esto no hace más que sembrar más dudas sobre el ya extraño viaje del alcalde, para el que se acompañó del concejal de Policia Local, Jesús Garay, a quien acaba de subirle el sueldo 15.000 euros; de su asesor Antonio Caraballo; del parlamentario popular Antonio Saldaña; y de otra persona que se relaciona con su círculo más personal. De los que, por cierto, aún seguimos sin conocer sus funciones en dicho periplo”.

“Lo que sí sabemos ahora y ha quedado confirmado por la propia responsable de Turismo es que esta concejalía no participó en el viaje a pesar de que se planteaba, según las palabras del portavoz, como una oportunidad de presentar El Puerto como un destino, no solo de vida, sino también de inversión”, ha indicado González, quien se pregunta “si llegará el día en que Beardo sea capaz de decir toda la verdad de este extraño viaje y no liar más las cosas”.