El PSOE de El Puerto denuncia "falta de transparencia y oscurantismo en otro viaje del alcalde"

"El desplazamiento de Germán Beardo a Nueva York para asistir a la salida a bolsa en Wall Street del Cádiz C.F. está envuelto en el oscurantismo al que nos tiene acostumbrados. Si como se dice asiste en su calidad de vicepresidente de la Diputación provincial, ¿por qué no se ha informado de manera oficial del mismo?", se preguntan desde el PSOE portuense.

Como destaca el portavoz del PSOE, Ángel González, “nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación, ya que él, tan acostumbrado al autobombo y a publicitarse, no ha tenido la deferencia de informar”.

Este detalle, junto al hecho de que, según parece ha ido acompañado por personas de su confianza con relación laboral con el Ayuntamiento de El Puerto, no con la Diputación, como son dos de sus asesores más cercanos -aunque este extremo no se haya confirmado- ha llevado al Grupo Socialista a solicitar información por los cauces oficiales.

Como informa González “lo primero que hemos hecho al conocer este viaje es solicitar a la Secretaría General el correspondiente decreto de delegación de competencias que debe haberse aprobado con motivo de la ausencia del alcalde de la ciudad, teniendo en cuenta que es un viaje largo y que se desplaza incluso fuera del continente”, y explica que “hasta la llegada de Beardo las ausencias de los alcaldes eran comunicadas a la Corporación de manera oficial por parte de la Secretaría General, que trasladaba el decreto informando de en quién delegaba, así como los motivos y los detalles de la ausencia, pero se ve que desde hace un tiempo ya Beardo no cumple con este deber”.

Asimismo, y para evitar conjeturas, desde el PSOE se ha solicitado formalmente que se les informe de las personas con relación laboral con el Ayuntamiento que acompañan en este viaje al alcalde y en calidad de qué.

Ángel González señala que “esperamos recibir esta información a la que tenemos derecho, nosotros y la ciudadanía, para conocer el carácter del citado viaje; de lo contrario parecerá que algo oculta de manera intencionada”, concluyen.