El PSOE preguntará a Germán Beardo por la falta de control de los ruidos en El Puerto

Ante la evidencia de que en El Puerto actualmente ningún área ni servicio se encarga de controlar el exceso de ruido, a pesar de que el decreto de delegación de competencias establece que esta función corresponde al área de Medio Ambiente, el grupo socialista ha elevado al pleno una pregunta para cuestionar al alcalde sobre esta situación tan perjudicial para los portuenses.

El portavoz socialista, Ángel González, explica que “hemos recibido por escrito la confirmación de las áreas de Policía Local, Medio Ambiente y Disciplina Urbanística de que ninguna de ellas se encarga de las mediciones del exceso de ruidos en la ciudad, yello a pesar de las declaraciones del portavoz del gobierno, Javier Bello, en el último pleno cuando aseguraba que se encargaba Disciplina Urbanística, cuestión ésta que fue desmentida por la propia titular del área".

"Debido al caos y la desorganización que imperan en el gobierno local, y ante el malestar de los vecinos que sufren los excesos de ruido y no saben dónde acudir, porque nadie se hace cargo de sus denuncias en El Puerto", el PSOE ha tomado la decisión de preguntar al alcalde en el pleno de este viernes si avala que ningún área del Ayuntamiento se esté haciendo cargo de las denuncias por ruidos, así como que informe de las medidas que va a llevar a cabo para poner fin a esta situación.

González considera que “llegados a este punto donde nadie se hace cargo ni responsable de nada, es importante que el alcalde se pronuncie y tome partido, siempre defendiendo el interés general de la ciudad y especialmente el de los portuenses, y esperemos que así sea y nos aclare qué piensa hacer en este asunto tan importante”.