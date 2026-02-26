El PSOE portuense reclama el arreglo de los caminos y senderos afectados por el temporal

El PSOE de El Puerto llevará al pleno ordinario del mes de marzo la situación en la que se encuentran muchas zonas del extrarradio de la ciudad, agravada por los efectos de los últimos temporales que se han vivido y que han supuesto un gran deterioro de los caminos y senderos, en zonas como los diferentes pagos, las cañadas, Los Perales, Manoteras, Las Palmeras, Imbrusqueta, La Estacadilla, La Negra, y un largo etcétera.

El portavoz del grupo municipal, Ángel González, que ha visitado algunos de estos caminos, ha explicado que “debido a las inclemencias meteorológicas por las que hemos pasado, con una sucesión de borrascas nunca vistas, son muchas las zonas del extrarradio que se han visto afectadas, con especial afectación en nuestros caminos y senderos, que necesitan toda la atención por parte de su Ayuntamiento”.

Y es que, como recuerda el edil, “hace unos meses aprobamos un nuevo corredor verde por caminos ya existentes, pero la realidad es que estos caminos no se encontraban en condiciones óptimas de mantenimiento, limpieza y cuidado. Y, ahora con los fenómenos meteorológicos adversos sufridos, han quedado aún peor”.

Por ello, desde el PSOE instan al alcalde, Germán Beardo, a que se use el Fondo de Contingencia para arreglar los caminos, accesos, corredores o similares afectados, así como que el Ayuntamiento se acoja a las ayudas de otras administraciones que se han liberado a consecuencia de la sucesión de borrascas sufridas.

González hace referencia a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que en su artículo 31 recoge que “el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias”.