El PSOE portuense propone la Medalla de Oro al mérito policial para Sergio Alejo, fallecido en acto de servicio

El PSOE portuense ha propuesto que se conceda la Medalla de Oro al mérito policial al agente de Policía Local fallecido en acto de servicio Sergio Alejo, cuya muerte causó una gran conmoción en El Puerto. Esta propuesta se ha realizado con motivo e la propuesta del gobierno de Germán Beardo de conceder dicho reconocimiento tan solo a dos agentes, dejando fuera al resto de la plantilla y al propio Alejo.

En el pleno el PSOE ha solicitado que el asunto quede sobre la mesa, entendiendo que la tramitación urgente no estaba justificada, al tiempo que han solicitado aprovechar la ocasión para abrir el proceso a toda la plantilla, “de manera que todo aquel agente que lo desee pueda presentar sus méritos y optar a este galardón”, ha indicado el portavoz Ángel González, quien subraya que “además, hemos solicitado en el pleno y por escrito que se otorgue la Medalla de Oro al mérito policial a título póstumo a Sergio Alejo Gallardo, fallecido en el verano de 2024 en acto de servicio en un accidente cuando iba conduciendo un vehículo policial mientras realizaba tareas de seguridad en el entorno de Puerto Sherry”.

González explica que “el reglamento municipal que regula estas distinciones, que data de 1993, recoge la Medalla al Mérito Policial categoría oro a aquellos policías locales de El Puerto fallecidos en acto de servicio, por lo que entendemos que Sergio Alejo reúne los requisitos para poder ser condecorado”.

Igualmente, desde el PSOE recuerdan que “hay muchos agentes locales que han realizado intervenciones excepcionales como el rescate de una persona mayor que se encontraba ahogándose en el río Guadalete, teniendo que saltar el agente desde el puente de San Alejandro; o el rescate, previa RCP, de una persona mayor en un incendio donde falleció un menor; así como el rescate de una persona en una explosión previo al colapso y derrumbe de una vivienda; la detención de delincuentes que estaban realizando robos con violencia; o, sin ir más lejos, policías que siguen en activo y que se batían el cobre por la seguridad en El Puerto cuando aún no había ni Policía Nacional, son algunos ejemplos de actuaciones que se podrían valorar para ser reconocidas”, ha indicado Ángel González.