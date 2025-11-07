El Pleno de El Puerto aprueba las distinciones de la ciudad para 2025

El Pleno de El Puerto ha aprobado de forma definitiva la concesión de las Distinciones de la Ciudad de 2025, que se entregarán en Solemne Sesión Plenaria, Extraordinaria y Pública el martes 16 de diciembre, aniversario de El Puerto desde el otorgamiento por parte de Alfonso X El Sabio de la Carta Puebla. Será a las 18:00 horas en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Con esta aprobación definitiva, el Ayuntamiento culmina el proceso de tramitación de los expedientes de instrucción, que ha contado con el respaldo mayoritario de la ciudadanía y de numerosos colectivos locales.

Son los galardones más altos que concede el Ayuntamiento, para agradecer a quienes han contribuido de forma extraordinaria al desarrollo, bienestar y orgullo de la ciudad.

Elisa Osborne Domecq – Hija Predilecta de El Puerto, a Título Póstumo

Ciudadana ejemplar que, desde su entorno en la plaza de España, honró a su ciudad con una vida de entrega discreta y generosa. Apoyo fundamental de las tradiciones portuenses y pilar destacado de múltiples hermandades, especialmente la de la Esclavitud de la Patrona. Su labor solidaria, silenciosa y constante, así como su implicación en la empresa Osborne, la hacen merecedora del máximo reconocimiento a título póstumo.

Grupo Caballero – Medalla de Oro de la Ciudad

La histórica firma bodeguera, emblema de la excelencia vinícola portuense, celebra este año el 70 aniversario de la adquisición del Castillo de San Marcos, símbolo de identidad local. La familia Caballero ha sabido conjugar calidad, innovación y compromiso social, transmitiendo a generaciones la pasión por el vino y el cuidado a sus trabajadores. Una empresa profundamente enraizada en la vida y economía de El Puerto.

Padre Jesuita Luis Conradi – Hijo Adoptivo de El Puerto, a Título Póstumo

Llegado desde Sevilla en 1958 como maestro de novicios, dedicó su vida a los jóvenes, mayores, enfermos y más necesitados de El Puerto. Impulsor del fútbol base en el colegio SAFA, convirtió la calle San Francisco en un auténtico hogar para los desfavorecidos. Delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, su carácter cercano y alegre dejó una huella imborrable en varias generaciones.

María Antonia García Junquero 'Coca' – Medalla de Oro de la Ciudad

Educadora musical y autora reconocida, Coca ha consagrado su vida a la enseñanza, destacando especialmente en su labor con jóvenes con diversidad funcional. Su método 'Do, Mi, Sol' es hoy referencia a nivel nacional. Ha formado a decenas de generaciones de portuenses y ha publicado con éxito obras como 'Recursos musicales para niños con necesidades educativas especiales' y 'Diccionario para futuros músicos'.

Luis Benvenuty Morales – Medalla de Oro de la Ciudad

De familia bodeguera, encontró su vocación en el servicio a la sociedad, especialmente en el ámbito educativo y social. Maestro en el colegio de educación especial Mercedes Carbó (AFANAS) desde 1971, fue también presidente de Cruz Roja, Primer Teniente de Alcalde y presidente de FEPROAMI. Un referente de compromiso y entrega con los colectivos más vulnerables.

CEIP José Luis Poullet – Medalla de Oro de la Ciudad

Con motivo de su 50 aniversario, este centro educativo de la zona sur ha sido un eje vertebrador de su entorno, educando a miles de portuenses. Reconocido por su pasión docente, implicación social y constancia, el Poullet representa un modelo de escuela comprometida con el presente y el futuro de El Puerto.

Hermano Aniano García del Cubo- Hijo Adoptivo a título póstumo

Conocido como “Güili” y muy querido en El Puerto, falleció este año a los 93 años, tras protagonizar una extraordinaria labor humana, social y deportiva. Llegado a El Puerto en 1978 desde el Colegio La Salle de Almería, el Hermano Aniano se incorporó al Colegio La Salle Santa Natalia, donde residió durante 42 años. Su vida ha estado marcada por una dedicación ejemplar al deporte base portuense, con más de 15 años de implicación directa, y por 29 años de voluntariado incansable en apoyo de los más desfavorecidos. Su compromiso con la lucha contra la drogodependencia, la labor terapéutica en centros de mayores y menores, así como su empeño en enseñar baloncesto a niños y jóvenes, han dejado una huella imborrable en El Puerto de Santa María. Referente en la transmisión de valores de respeto, solidaridad y esfuerzo, su ejemplo de vida seguirá inspirando a generaciones de portuenses.

"Estas distinciones son el reconocimiento más alto que puede dar El Puerto, para devolverles, aunque sea simbólicamente, el sentimiento de orgullo y de agradecimiento que sienten los portuenses al contar con ellos", señalan desde el Ayuntamiento..