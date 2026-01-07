El PSOE portuense pide que se instalen contenedores de basura accesibles y prácticos

A punto de cumplirse un año de la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, el grupo socialista hace balance de estos meses lamentando que “a pesar de ser un contrato por el que pagamos mucho más, no está dando los resultados esperados, ya que seguimos viendo nuestras calles sucias, la maquinaria averiada y los nuevos contendores son menos accesibles y prácticos”, ha indicado el portavoz, Ángel González.

Por ello, desde el PSOE han elevado al pleno del próximo viernes una moción instando al gobierno local a buscar una solución para implantar contenedores de basura con sistemas de depósitos más accesibles y con mayor abertura, así como a implementar medidas que mejoren la eficacia en la planificación de la limpieza viaria en los barrios.

En cuanto a la limpieza diaria, los socialistas aseguran que “sigue siendo deficiente en nuestros barrios, donde las calles siguen sucias con imágenes y olores que nada tienen que ver con el vandalismo, sino con la poca asiduidad de los efectivos destinados”.

Y, en cuanto a los contenedores, Ángel González ha explicado que “todos recordamos aquel viaje de Germán Beardo a tierras gallegas, junto con una comitiva donde le acompañaban Antonio Caraballo y Millán Alegre, para elegir in situ los contenedores más adecuados. Nueve meses después de ese viaje a Ourense, la realidad no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado. De hecho, los supuestos 1.500 contenedores instalados no son los mismos que mostraron en prensa, cuando además se prometía que era el sistema que evitará que incívicos puedan sacar la basura, cuando la realidad es que el acceso del contenedor es más dificultoso impidiendo incluso que muchos portuenses no puedan tirar la basura dentro o les cueste mucho más, como ocurre con las personas mayores que están teniendo verdaderos problemas para poder depositar la bolsa dentro”.

Como añade González, “una de las principales quejas ha sido la apertura de pequeño diámetro que presentan, teniendo que limitar el tamaño de la bolsa, aquellos que tienen cubos grandes con bolsas de mayores litros no pueden introducirlas por el orificio, cosa que antes no sucedía. Por este hecho incluso se han tenido que retirar contenedores nuevos en lugares como Valdelagrana”.

Además, la instalación de los contenedores está siendo muy lenta, como señalan desde el PSOE “hemos podido comprobar cómo siguen montando contenedores en La Isleta con escaso personal y a ritmo lento, los cuales una vez montados son trasladados a una nueva ubicación en el Polígono en espera de su instalación”.

Por ello, desde el PSOE urgen al gobierno local a tomar medidas tanto ante el desastre de los nuevos contenedores, por los problemas que están creando como ante la deficiente limpieza que tienen los barrios y que los portuenses no se merecen.