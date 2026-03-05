El PSOE portuense insta al adecentamiento integral de La Puntilla y su entorno

El pleno ordinario de marzo que se celebra este viernes abordará la propuesta presentada por el grupo socialista para el adecentamiento integral de la playa de La Puntilla y su entorno. Como ha señalado el portavoz Ángel González, “la zona de la playa de La Puntilla es un paraje incomparable, con un gran atractivo para visitantes y portuenses, y con un valor añadido, estar dentro del casco urbano, y no podemos permitir que continúe en el estado de abandono en el que se encuentra”.

Desde el PSOE indican que “este lugar presenta diversas peculiaridades por las distintas administraciones implicadas, lo que está provocando que se encuentre en un estado poco desarrollado y poco cuidado”, explica González.

El edil destaca que “su espigón se encuentra descuidado con falta de mantenimiento”, y ha recordado que el alcalde, Germán Beardo, se comprometió a llegar a una solución con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) durante el debate de la moción presentada por el PSOE el pasado mes de octubre, pero que hasta la fecha no ha cumplido su compromiso con los pescadores.

También señala que “la propia explanada de La Puntilla, que es usada como aparcamiento, se encuentra sin mantenimiento, con una imagen anticuada y con síntomas de abandono”, añadiendo que “la bajada de embarcaciones a la lámina de agua del río Guadalete que hay en la zona, se encuentra también en condiciones precarias y hace casi imposible su uso”.

Por todo ello, el PSOE propone una serie de medidas a ejecutar para su adecentamiento, instando al equipo de gobierno a que estudie y confeccione una propuesta de adecentamiento del entorno de la explanada de La Puntilla, consensuándolo con todas las administraciones implicadas. Que se asfalte, se adecente y se regule la explanada de La Puntilla. Que se mantenga, se conserve y se limpie de manera continuada el espigón de La Puntilla. Y por último, que el alcalde cumpla sus compromisos con los pescadores del espigón.