Denuncian el "sablazo" por la tasa de ocupación de la vía pública en El Puerto: 20.000 euros por pintar un edificio

20.000 euros de tasa por pintar un edificio en la zona de la Plaza de Isaac Peral. Ese es el importe que ha tenido que pagar una comunidad de propietarios en concepto de tasa por ocupación de la vía pública, un impuesto que si bien su última modificación data el año 2014, no se venía aplicando hasta que, a principios de este 2026, se ha reactivado por decisión del equipo de gobierno.

Las quejas partes de algunos administradores de fincas, que denuncian lo que consideran "un sablazo" y "un robo" que, sin duda, desalentará a muchas comunidades a acometer labores de mejora y mantenimiento en sus edificios.

Una imagen del recibo de pago de la tasa.

La liquidación de 20.000 euros corresponde a la instalación de una grúa en una de las aceras de la plaza Peral entre los días 17 de enero y 6 de febrero, por un importe de 15.000 euros, más otros 5.000 euros por los corte de tráfico durante esos días. Estas cantidades chocan de lleno con el espíritu de ayudar a los propietarios en el mantenimiento de sus propiedades, según el cual se habilitan cada año medidas como el bando municipal para la exención del impuesto de construcciones para estos mismos trabajos de pintura y adecentamiento.

"Hasta ahora se abonaban las tasas de licencia y ya está, esta tasa de ocupación de la vía pública nunca se ha cobrado, y no entendemos esta decisión de comenzar a aplicarla este año, nos parece que será algo inviable pagar estos precios en muchas comunidades", lamenta un administrador de fincas consultado, ya que como dice "puede salir más cara la tasa de ocupación de la vía pública que la obra de pintura en sí".

Al hilo de esta denuncia, el grupo municipal Vox ha emitido una nota de prensa en la quelamenta que “el alcalde, Germán Beardo, vende rebajas fiscales y un centro rehabilitado, pero cuando un vecino intenta pintar una fachada, se encuentra con un tasazo de más de 20.000 euros. Así no se cuida el centro: así se hunde”. La formación advierte de que este tipo de liquidaciones desaniman a propietarios y comunidades que quieren mantener sus fincas en buen estado. “Si arreglar una fachada se penaliza con cifras imposibles, el mensaje es claro, mejor no tocar nada. Y eso significa más abandono, más edificios deteriorados y peor imagen para la ciudad”, añaden.

Vox insiste en que el centro histórico necesita justo lo contrario: facilidades y sentido común para que los vecinos puedan rehabilitar sin miedo a un cobro que arruine cualquier presupuesto. Por todo ello, exigen al equipo de gobierno revisar estos cobros, aplicar criterios proporcionados y ofrecer una política real de impulso a la rehabilitación con menos trabas, menos castigo y más apoyo a quien mantiene el patrimonio urbano.

VOX no entiende que el alcalde presuma de “rebajar impuestos”, cuando esa rebaja "no llega porque no recorta gastos del Ayuntamiento en lo prescindible, como fiestas, publicidad o propaganda institucional. En cambio, lo acaba cobrando por otro lado, con tasas y liquidaciones que disparan el coste de arreglar un edificio", concluyen.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para recabar su punto de vista sobre este asunto, aunque no ha recibido contestación al respecto.