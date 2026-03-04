Izquierda Unida pide soluciones urgentes ante el mal estado de las aceras y pavimentos en El Puerto

El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Bueno, ha anunciado que su grupo ha registrado una pregunta de cara al pleno de este viernes para abordar el preocupante estado del pavimento y de las losas en calles y plazas de la ciudad.

“Son muchos los vecinos y vecinas que nos trasladan su malestar por el deterioro de las aceras. Es una queja que se repite de forma general en toda la ciudad, y creemos que el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado”, ha explicado Bueno, “ya es hora de que Beardo se centre en gestionar lo importante y deje de intentar vendernos humo a través de las redes sociales y anuncios grandilocuentes que finalmente quedan en nada”.

Según señala el portavoz, el problema no es solo una cuestión de imagen urbana. “Se han producido caídas y accidentes por el mal estado del pavimento, y eso es algo que hay que tomarse muy en serio”, ha afirmado.

Desde Izquierda Unida quieren conocer qué actuaciones concretas está llevando a cabo el equipo de gobierno para garantizar el mantenimiento adecuado de las vías públicas y qué plan existe para prevenir riesgos derivados del deterioro del pavimento. “Cada losa suelta o cada desnivel sin reparar es un peligro. Lo mínimo que podemos exigir es un mantenimiento adecuado y una planificación clara para ir solucionando estos problemas”, ha añadido.

Bueno ha insistido en que el Ayuntamiento debe actuar con previsión y no solo cuando el problema ya ha causado un accidente. “Esperamos que en el pleno del viernes el equipo de gobierno dé explicaciones y, sobre todo, compromisos concretos. La ciudadanía merece calles seguras y bien cuidadas”, ha concluido.