Izquierda Unida propone un plan para mejorar la iluminación del litoral portuense

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, José Luis Bueno, ha anunciado que su grupo defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para actuar de manera urgente sobre la deficiente iluminación en distintos puntos del litoral de la ciudad, tras las quejas trasladadas por numerosas vecinas y vecinos en las últimas semanas.

En concreto, las preocupaciones se centran en los aparcamientos de la Bajamar, el Paseo de la Puntilla, el Paseo de Puerto Sherry y, en general, en todo el recorrido peatonal que discurre junto a las playas y el río. Se trata de espacios muy frecuentados durante todo el año para pasear, practicar deporte o disfrutar del entorno natural, por lo que, en palabras de Bueno, “son lugares estratégicos para el ocio saludable, la convivencia y la dinamización de nuestra ciudad”.

Sin embargo, la escasa iluminación existente en estos tramos genera, según el portavoz de IU, “una evidente sensación de inseguridad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde durante los meses con menos luz”. Esta situación, ha advertido, está provocando que muchas personas renuncien a utilizar estos espacios con normalidad.

“Estamos hablando no solo de una cuestión de estética sino de seguridad y de derechos”, ha señalado Bueno, quien ha defendido que el alumbrado público es un elemento clave en la prevención de situaciones de riesgo. “Una planificación adecuada de la iluminación contribuye a reducir la percepción de inseguridad y es también una herramienta en la prevención de violencias, porque favorece que mujeres, personas mayores y jóvenes puedan transitar y disfrutar de estos espacios en igualdad de condiciones”.

La propuesta que IU llevará al pleno plantea que el Ayuntamiento realice de manera urgente un estudio técnico sobre el estado actual de la iluminación en las zonas señaladas, como paso previo a la elaboración y ejecución de un plan de mejora y refuerzo del alumbrado público. Dicho plan, según ha explicado el portavoz municipal, debería priorizar los puntos con mayor tránsito y mayor percepción de inseguridad, e incorporar criterios de prevención de violencias y perspectiva de género en su diseño.

Asimismo, también se propone que se valore la implantación de sistemas de iluminación más eficientes y sostenibles, que permitan mejorar la visibilidad reduciendo el consumo energético y el impacto ambiental.

“Garantizar espacios públicos bien iluminados es una responsabilidad municipal directamente vinculada a la seguridad, la accesibilidad y al derecho de la ciudadanía a disfrutar de su entorno urbano y natural”, ha afirmado Bueno. “No podemos permitir que zonas tan emblemáticas y utilizadas queden infraatendidas. Apostar por una mejor iluminación es apostar por una ciudad más segura, más igualitaria y más habitable”, ha concluido.