El PSOE portuense denuncia que "Germán Beardo rechaza atender a las asociaciones del cáncer de mama"

El Partido Popular votó no, en el pleno del pasado viernes, a implantar una serie de medidas destinadas a atender de manera específica a las asociaciones del cáncer que existen en la ciudad, con especial incidencia en las pacientes de cáncer de mama, “que vienen sufriendo una verdadera tragedia por la pésima gestión sanitaria de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla”, explican desde el PSOE portuense.

El secretario local de los socialistas y portavoz del grupo, Ángel González, ha manifestado su sorpresa por este voto en contra, añadiendo que “no podemos llegar a entender esta actitud del PP portuense. Nuestra moción solicitaba una serie de medidas para mejorar la atención a las afectadas por cáncer de mama, y nos hemos encontrado con un no vergonzante”.

En su iniciativa los socialistas solicitaban, entre otras peticiones, dotar de subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro con fines sociales o sanitarios, como las asociaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer; atender a los colectivos relacionados que han solicitado cita con el alcalde; y que, desde la concejalía de Bienestar Social, se pongan en marcha campañas de sensibilización sobre la importancia de la detección precoz y sobre cómo reclamar ante retrasos o incidencias; así como colaborar con las asociaciones de mujeres de El Puerto para apoyar a las afectadas".

Como lamenta González "a esto votaron no, así como a otras peticiones dirigidas al gobierno andaluz, como realizar una auditoría del programa de detección precoz de cáncer de mama que identifique las causas de los retrasos y fallos de seguimiento; establecer plazos máximos garantizados para las pruebas diagnósticas, de modo que ninguna mujer espere más de 30 días tras la primera alerta tal y como establece el Decreto de Garantías; cumplir la promesa de la bajada de edad en el cribado de cáncer de mama, y por tanto con la realización de mamografías preventivas por debajo de los 50 años; implantar un sistema de seguimiento activo y de alertas automáticas para evitar la pérdida de citas o derivaciones; reforzar con personal y medios técnicos los servicios de radiología y oncología en los centros de referencia; y publicar informes periódicos con datos desagregados por provincias y municipios sobre el funcionamiento del programa".

Además de todo ello, se solicitaba que la Corporación "condenara la mala gestión política de la Junta de Andalucía en el asunto de los cribados del cáncer de mama".

Para Ángel González, “la postura del PP de El Puerto y, especialmente la de Germán Beardo en todo este asunto es realmente indignante, nos sonroja a todos como ciudad que el máximo representante, en nombre de El Puerto, no se capaz de ponerse del lado de las víctimas, simplemente por un interés partidista”.