El PSOE portuense acusa a Beardo de culpar a los ciudadanos por el mal uso de los contenedores

El PSOE de El Puerto manifiesta su repulsa hacia la campaña que ha publicado el Ayuntamiento en redes sociales, culpando al ciudadano y llamándolos incívicos por los malos resultados que están dando los nuevos contenedores de basura. La formación critica que desde el gobierno local "hagan videos a pocas horas de vaciar el camión los contenedores, para generar falsas realidades".

Así se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Ángel González, con motivo de la nueva campaña sobre limpieza que se ha lanzado en las redes sociales municipales. El edil ha recordado que “ya en el pleno del pasado viernes denunciamos que los contenedores que se estaban implantando no eran los mismos que Germán Beardo había prometido en su vídeo de aquel famoso viaje a Galicia, donde, junto a Antonio Caraballo y Millán Alegre, eligió los modelos. Al final, a El Puerto han llegado otros contenedores que no están dando los resultados deseados”.

Como reitera González “los contenedores que finalmente se han instalado en nuestra ciudad no tienen el pedal para levantar la tapa, que sí tenían los que había prometido y salían en su vídeo”, y añade que “además, a esto se suma que los contenedores tienen una boca de pequeño tamaño para depositar las bolsas, lo que impide que bolsas de cubos un poco más grandes entren”.

Como ya se ha denunciado anteriormente por el PSOE “todo esto supone un problema para las personas con poca movilidad, que antes podían utilizar el pedal, pero que ahora no pueden elevar las bolsas, al igual que las personas que utilizan sillas de ruedas, para las que no hay ningún sistema que les ayude en la tarea de depositar la basura”.

Han sido y están siendo muchas las críticas de la ciudadanía, tanto de particulares como de colectivos como la FLAVE y partidos políticos, con relación a este asunto, pero desde el gobierno local se hace oídos sordos, y como indica Ángel González, “el alcalde, en vez de aceptar las críticas y buscar soluciones a su error, saca una campaña en redes sociales culpando a los vecinos de incívicos y de no reciclar, cuando el principal incumplidor es él mismo, por no haber instalado aún el contenedor de orgánico, dejando solo el de restos”.

Los socialistas recuerdan que “este contrato es el más caro de la historia, que lleva ya casi un año en vigor y aún no se ha implantado toda la maquinaria, todos los contenedores y todos los servicios por los que llevamos pagando once meses”.