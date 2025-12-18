La próxima semana los centros de salud Ángel Salvatierra y Casa del Mar de El Puerto cerrarán por la tarde

El PSOE de El Puerto ha vuelto a rechazar el cierre de los centros de salud Ángel Salvatierra y Casa del Mar en las tardes de los días de Navidad, una medida de la Junta de Andalucía, que comenzará a aplicarse el lunes 22 de diciembre y se mantendrá hasta el 9 de enero.

Para el PSOE el cierre de estos dos centros de salud por las tardes congestionará aún más los servicios sanitarios portuenses, por ello, en el pleno del pasado día 5 de diciembre el Grupo Socialista presentó una moción instando al alcalde a solicitar al gobierno de Moreno Bonilla la rectificación de esta, "pero de nuevo Germán Beardo se ha plegado ante el prsidente de la Junta votando en contra de esta petición", lamentan.

Como ha explicado el portavoz socialista, Ángel González, “una vez más vemos cómo Beardo, en vez de luchar por los intereses generales de los portuenses, se pliega ante su jefe, aunque ello suponga un perjuicio para El Puerto”.

Y es que como señalan los socialistas “estamos entrando en un pico de contagios de gripes y resfriados, por lo que no entendemos esta medida del gobierno andaluz, que, además, se ha tomado con la oposición de los sindicatos y de los profesionales sanitarios, que vaticinan más caos y colapsos por la oleada de resfriados y gripes que se da en esa época del año”, ha indicado González.

El edil explica que “de nuevo, El Puerto es víctima de los recortes sanitarios de Moreno Bonilla”, y añade que “ahora en Navidad, viviremos el colapso de la atención primaria del verano, cuando con la población triplicada, la Junta también cierra estos centros por la tarde. Y, mientras tenemos un alcalde que, en vez de mirar por el interés general, actúa según sus cálculos partidistas, en contra de los portuenses”.