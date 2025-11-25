El PSOE de El Puerto rechaza el cierre de los centros de salud por la tarde en Navidad

Una uimagen de la protesta de este martes en el centro de salud Pinillo Chico.

El PSOE de El Puerto ha rechazado de manera rotunda el cierre de los centros de salud Ángel Salvatierra y Casa del Mar en las tardes de los días de Navidad. En concreto, la Junta de Andalucía ha anunciado el cierre de estos centros en horario de tarde del 22 de diciembre al 9 de enero. "Una medida que vendrá a congestionar aún más los servicios sanitarios portuenses", ha indicado el secretario local del PSOE.

Ángel González ha explicado que "de nuevo, El Puerto va a ser víctima de los recortes sanitarios de Moreno Bonilla. Ahora en Navidad, viviremos el colapso de la atención primaria del verano, cuando con la población triplicada, la Junta también cierra estos centros por la tarde".

La medida, a la que se han opuesto los sindicatos, no cuenta tampoco con el apoyo de los profesionales, que vaticinan más caos y colapsos por la oleada de resfriados y gripes que se da en esa época del año.

Ángel González, secretario general del PSOE de El Puerto de Santa María / PSOE El Puerto

En este contexto, desde el PSOE entienden que corresponde al alcalde, Germán Beardo, como máxima autoridad municipal y representante de los portuenses, defender los intereses de la ciudad y oponerse a este cierre. Por ello, señala González, "pedimos a Beardo que reaccione y defienda el interés de los portuenses exigiendo a Moreno Bonilla la rectificación de esta medida que perjudica el servicio sanitario que se da a la ciudadanía".

Como señala el portavoz socialista "ya está bien de seguidismo y de callar y otorgar con los recortes en servicios esenciales que practica el Partido Popular de Moreno Bonilla, recortes en sanidad, educación y servicios sociales que están perjudicando de lleno a los portuenses y sobre los que Beardo no es capaz de pronunciarse".