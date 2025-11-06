La profesora María Peña Velázquez será la Reina de las Nieves en El Puerto

La profesora María Peña Velázquez, coordinadora del centro de educación infantil Pinocho, situado en la barriada de La Palma, encarnará a la Reina de las Nieves durante las próximas fiestas navideñas, según ha anunciado el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja.

El edil ha destacado la ilusión con la que María Peña ha recibido el nombramiento y se ha mostrado convencido de su entrega y entusiasmo, subrayando que “María es una persona con una gran vocación por el mundo infantil y un profundo amor por la Navidad, cualidades que la hacen perfecta para dar vida a este entrañable personaje”.

De 38 años, casada y madre de dos hijos, María lleva 15 años desempeñando su labor docente en el centro de educación infantil Pinocho. Su marido regenta una tienda especializada en cerrajería del automóvil y reparación de calzado, en la avenida Antonio Fernández Sevilla, establecimiento que ha colaborado en varias ocasiones con la Cabalgata de Reyes, aportando materiales como caramelos o lápices de colores.

María Peña ha agradecido al edil su designación y asegurado sentirse muy ilusionada por participar en estas fiestas.

La próxima Reina de las Nieves recuerda con cariño la ocasión en que Reyes Segovia encarnó el mismo papel y confiesa que guarda un recuerdo especial de su presencia en la carroza aquella Cabalgata, acompañando a la entonces Reina. Muy vinculada al mundo infantil por su profesión, María reconoce que en su hogar “se vive la Navidad con mucha emoción junto a mi marido y mis dos hijos”. Añade, entre risas, que “en casa me dicen que este papel me pega mucho”, aunque afirma que “cualquier personaje que David me hubiera asignado me representa”.