El problema de la recogida de basuras se hace crónico en El Puerto

El problema de la falta de recogida de basuras y de limpieza pública en El Puerto se cronifica. En una ciudad donde la población se duplica durante el verano y que busca su motor de desarrollo en el turismo, la falta de limpieza comienza a preocupar a entidades ciudadanas, partidos políticos y, por supuesto, al propio comité de empresa de FCC, concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza urbana.

El PSOE e IU han denunciado la situación, tras un seguimiento de la misma. Ya en el pasado fin de semana, vecinos de la Costa Oeste mostraban imágenes de contenedores rebosando. Falla la recogida de basuras y el comité de empresa de la concesionaria apunta a las causas en un comunicado, en el que quieren dar explicaciones por la acumulación de basuras y suciedad que se está produciendo en El Puerto.

En este sentido apuntan que desde que empezó el verano están teniendo déficit de vehículos para retirar la basura orgánica, de manera que en algunos turnos sólo hay un vehículo funcionando de siete que deberían estar operativos, lo que produce el retraso y amontonamiento de basuras alrededor de los contenedores, que se está observando en muchos lugares.

En el centro urbano, también se complica la labor de recogida, ya que de los cuatro portacontedores que hay para recoger la basura "no funciona ninguno, por lo que los operarios se ven obligados a utilizar camiones grúas, que son lentos y peligrosos para la plantilla y retrasan la retirada". Por ello, los operarios recogen como pueden las bolsas de basura del suelo y dejan la de los contenedores. Incluso se ha tenido que traer un vehículo de carga lateral de otra contrata para poder retirar algo de lo acumulado. En cuanto a los baldeos "desde que comenzó el verano se están produciendo muchos retrasos en calles y barriadas" y la limpieza con agua y lejía brilla por su ausencia, pese a los peligros de la pandemia.

El lava-contenedores además lleva meses averiado "ocasionando mal olor y suciedad".

Tampoco en los distritos de barrido manual se están cubriendo las ausencias y se están quedando distritos sin barrer. El comité, donde CCOO es mayoritaria, ha subrayado que "este equipo de gobierno no se ha querido reunir con los representantes del personal para comunicarles los problemas que se tienen a la hora de realizar el servicio, para darles las mejores soluciones". El comité pide al gobierno local que se arreglen todos los vehículos que tienen que estar operativos en la contrata y se contraten también recursos humanos.

Por su parte, Adelante El Puerto subraya que colectivos sociales, asociaciones vecinales y ciudadanos han denunciado el estado en el que se encuentra el servicio de recogida de residuos urbanos en El Puerto, con deficiencias que rozan “una situación límite” según el portavoz José Luis Bueno.

Desde el centro histórico hasta la periferia (Las Tacadillas, Bella Bahía o Los Perales); pasando por los barrios de El Tejar, El Juncal, Sudamérica, La Palma, La Puntilla, Pinar Alto, El Manantial, Valdelagrana y zonas residenciales costeras. "Basta con dar un paseo para ver cómo se acumulan durante días los restos de basura en las inmediaciones de los contenedores, además del estado de las calles sin baldear desde hace meses".

“Y todo esto en pleno verano, en mitad de una pandemia”, recalca Bueno, que considera necesario “tomar medidas urgentes para paliar una situación, que ya es evidente para todo el mundo menos para el equipo de gobierno”.

José Luis Bueno explica que Adelante es “consciente de la dificultad que entraña este servicio municipal y creemos que los problemas siguen siendo los mismos, solo que ahora el gobierno de Germán Beardo no está haciendo nada para solucionarlos”. Al respecto, recuerda que en el pasado mandato desde la Concejalía de Medio Ambiente, que él dirigía, "existían cauces de diálogo y participación, mediante reuniones periódicas con la empresa y con la plantilla del servicio en las que también participaba el personal técnico de la concejalía".

Estas sirvieron para hacer un seguimiento del funcionamiento del servicio, "saber dónde se podía mejorar y cómo hacerlo”. Un sistema de trabajo, incide el concejal "que se demostró muy útil para mejorar la limpieza de la ciudad y que el gobierno de Germán Beardo se niega a convocar".

"La falta de diálogo y de interés han conllevado que el servicio no esté funcionando de la mejor manera posible, ni con las garantías recogidas en el pliego de condiciones”, subraya Bueno, que exige soluciones y recuerda que "la empresa concesionaria debe dotar al servicio de limpieza de los vehículos y recursos recogidos en el pliego, y es el Ayuntamiento el que debe velar por su cumplimiento y exigir a FCC garantías en la prestación de este servicio público”.

Desde el grupo municipal de Adelante han pedido al concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, "explicaciones de qué está pasando con la recogida de residuos y qué medidas piensa tomar el gobierno local para dar solución a este problema”.

También el PSOE, a través de su portavoz Ángel Mª González, ha subrayado que "es inadmisible tener la ciudad en estas condiciones sin existir ninguna huelga ni ningún conflicto, solo la mala gestión del alcalde".

El grupo municipal socialista ya avisó a principios de verano que la situación "se estaba complicando y que había que poner solución, camiones y maquinaria averiada, barriadas donde no se está recogiendo la basura en los días establecidos, contenedores que no se lavan, etc".

Tal como afirma González “no es confrontar, es un clamor de toda la ciudadanía, y más en el contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos con el Covid-19”. Del mismo modo, prosigue el portavoz socialista, “nos ofrecemos a ayudar y buscar soluciones para sacar a El Puerto de la situación que tenemos y exigimos al Germán Beardo y Curro Martinez que se recoja la basura de las calles”.

"Dentro de todo el caos en el que se ha convertido el Ayuntamiento, no se puede permitir que afecten a servicios esenciales como está ocurriendo, primero fue el transporte sanitario, salvamento y socorrismo, la Policía Local, el servicio de grúa, entre otros, y ahora sumamos la recogida de basuras. Hay que cortar la deriva que está cogiendo esta ciudad, necesitamos que se den los servicios básicos a nuestros vecinos y vecinas", concluye el PSOE.