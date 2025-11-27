Primeras confirmaciones para el Puro Latino Fest en 2026 en El Puerto

Ya se han confirmado los primeros nombres para el Puro Latino Fest de 2026 en El Puerto, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en el recinto ferial de Las Banderas. Se trata del puertorriqueño Myke Towers, que ya visitó el festival en la edición de 2022 y que ha sido la primera confirmación para 2026, y de Ñengo Flow, también procedente de Puerto Rico, que estará presente en todas las ediciones de Puro Latino a lo largo y ancho del país.

Las entradas para el festival, el más antiguo de los Puro Latino que se celebran en España y que este año cumple su séptima edición, ya se encuentran a la venta. Las otras sedes del Puro Latino son Madrid, Sevilla, Torremolinos y Almería.

Myke Towers es una estrella global en las escenas del trap y el reguetón y acaba de convertirse en el artista más sonado en la radio latina, alcanzando el número uno en todos los listados oficiales de Billboard y Mediabase, y sumando su décimo sexto Latin Airplay en Billboard con el tema 'Tengo celos', de su álbum 'Island Boyz'.

Por su parte Ñengo Flow, el 'Real G', como él mismo se apoda, se ha convertido en todo un movimiento, el 'Real G4 Life', que no solo abraza su música, sino también su compromiso y autenticidad.

Los abonos para el festival ya se pueden adquirir en www.purolatino.es con ventajas, ya que las entradas incluyen un seguro de no asistencia (condiciones en la web). Se puede adquirir un máximo de cuatro tickets por operación y aplicar también el Bono Cultural.