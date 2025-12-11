El presupuesto para 2026 en El Puerto recoge algunas de las medidas propuestas por el PSOE

El PSOE de El Puerto hace una valoración del presupuesto municipal para 2026, aprobado en el pleno de este miércoles, votación en la que la formación se ha abstenido. El portavoz Ángel González ha explicado que “si bien es cierto que algunas de nuestras propuestas se han tenido en cuenta, hay que reconocer que es un presupuesto poco valiente y técnicamente dudoso, como se desprende el informe de la Intervención”.

Ángel González ha destacado “el choque que se produce entre la Intervención municipal y la directora de Gran Ciudad, un cargo puesto por Beardo, quien a juicio de la Intervención se aleja del criterio de prudencia que establece el Ministerio, llegando a calificar algunas previsiones de ingresos como irreales y señalando que faltan datos para los cálculos. Por todo ello, el Interventor informa que se incumple la regla de gasto”.

Lamentando que no se haya destinado más dinero a vivienda asequible, desde el PSOE han denunciado el excesivo gasto para las partidas de Fiestas, que llega a casi 3 millones de euros sin contar los gastos corrientes. Frente a esta gran partida, el portavoz ha señalado que “las actuaciones de protección y promoción social bajan un 7,4% y en el caso de la conservación del viario público, cuenta con un presupuesto de solo 2,4 millones de euros, una cuantía menor que la destinada a Fiestas”.

Por otro lado, los socialistas han manifestado su satisfacción porque se hayan incorporado buena parte de las propuestas presentadas por su grupo municipal, tales como la Oferta Educativa Municipal, más medios para la Policía Local y para la agrupación de voluntarios de Protección Civil, el apoyo a emprendedores, el mantenimiento de las viviendas municipales o tener una cuantía para alimentos para la población vulnerable.

Frente a ello, se echan de menos partidas para la construcción de la nueva Jefatura de Policía Local, un Plan de Empleo, la atención a personas mayores o el nuevo Centro de Protección Animal, otras de las propuestas planteadas por el PSOE que no han sido recogidas en el presupuesto.

Desde el PSOE destacan también que “el presupuesto en sí es una mera previsión y ahora hace falta gestión, más personal y eficacia para sacar adelante los servicios públicos con calidad, que es de lo que adolece este gobierno”.