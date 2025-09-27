Presentado el libro 'Historias de El Puerto', de López Amador y Pérez Fernández

El pasado viernes se presentaba en el IES Santo Domingo el volumen original de Juan José López Amador y Enrique Pérez Fernández ‘Historias de El Puerto’, una compilación de 57 nótulas publicadas en Gente del Puerto y 11 en Betilo, con más de 1.000 fotografías y 783 páginas, editado por ‘Peripecias Libros’, que se pueden encontrar en las librerías locales. Durante la presentación, intervinieron Antonio Aguayo, editor de Peripecias Peripecias Libros; José María Morillo, director de Gente del Puerto y Fernando Jiménez, presidente de Betilo, además de los autores.

Desde que, en el año 2008, los investigadores portuenses empezaran a colaborar con la página web Gente del Puerto, a la que más tarde se sumó la asociación Betilo, asociación para la defensa del patrimonio histórico de la El Puerto, a través de ambas plataformas digitales, han compartido con los lectores el fruto de más de cuatro décadas de trabajo de campo y estudio, explorando de manera minuciosa el término municipal de la ciudad, así como el núcleo urbano.

Antonio Aguayo destacó en su intervención la apuesta de Peripecias Libros por la edición de esta obra, a la que considera una publicación necesaria para conocer la historia de la Ciudad y que será sin duda un manual de consultas para lectores curiosos e investigadores.

José María Morillo señaló que “estamos ante un regalo para quienes amamos El Puerto: 68 textos que nos invitan a recorrer el territorio, a mirar con ojos nuevos lo que a veces creemos conocer. Una obra que se puede abrir por cualquier página y que siempre nos devuelve una pieza más de nuestro pasado común. Juan José es un referente en la investigación histórica local y Enrique supo muy pronto que la historia de estas tierras merecía ser contada con rigor y emoción”.

Fernando Jiménez se refirió a los autores como “dos grandes profesionales del Patrimonio y la Historia de El Puerto, con una trayectoria de todos conocida por los numerosos trabajos y publicaciones, desarrollados a lo largo de toda una vida consagrada a la investigación y el trabajo de campo con el entusiasmo y entrega que les caracteriza. Debemos sentirnos felices de que una obra de estas características salga a la luz en este momento donde vemos que no corren tiempos favorables para la Cultura y el Patrimonio Histórico de El Puerto”.

Uno de los autores, Enrique Pérez Fernández tuvo una intervención evocadora en tanto que "el libro tiene mucho de vivencias personales, compartidas durante muchos años -especialmente en toda la década de los 80- con Francisco Giles Pacheco, entonces director del Museo Municipal; con José Ignacio Delgado Poullet ‘Nani’, trabajador jubilado del Centro Municipal del Patrimonio Histórico; y con José Antonio Ruiz Gil, hoy profesor titular de Prehistoria en la Universidad de Cádiz. Los cinco nos afanamos aquellos años en catalogar los yacimientos arqueológicos del término, uno de nosotros como técnico restaurador del Museo y yo mismo como colaborador. Nuestra vocación por la Historia y la Arqueología nos unió en la amistad”.

Por su parte,