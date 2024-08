"Prefieren homenajear a una persona condenada por la justicia que reconocer a la educación pública en El Puerto"

D. C.

La Marea Verde de El Puerto ha rechazado el homenaje que el equipo de gobierno local realizará al ex alcalde Hernán Díaz Cortés, dedicándole un parque público junto a la Cañada del Verdugo. En este sentido ha señalado que un contexto de deterioro de los servicios públicos, "donde sanidad y educación son los máximos exponentes del abandono por parte de los responsables políticos de turno", conocer la noticia de la inauguración de La Glorieta por La Educación Pública en Cádiz "es un pequeño bálsamo que alivia el dolor acumulado por el maltrato al que viene siendo sometida la educación pública".

Desde que el PP llegó al gobierno andaluz, añade Marea Verde, "se han perdido en Andalucía 1.943 aulas públicas. Seis centros escolares se han cerrado en el curso 23/24 y sólo de cara al próximo curso se han perdido 500 aulas en toda Andalucía". Este cierre de unidades "viene acompañado de un perverso aumento en los conciertos educativos y de una falta de oferta en la FP que obliga a miles de estudiantes a matricularse en centros privados si quiere continuar su formación académica. Esta operación condena a la educación pública a una muerte lenta y agónica, es un atentado contra la igualdad de oportunidades".

"Es un plan perfectamente planificado para acabar con la red de servicios públicos, favoreciendo el negocio educativo de las empresas privadas que ya no se oculta, sino que se lleva a cabo con una desvergüenza descomunal. La libertad de elección ha sido el mantra bajo el que se oculta una catástrofe que parece ya no tener marcha atrás, pero que desde Marea Verde seguiremos denunciando".

"Ante este panorama", añade el movimiento por la educación pública, que el mismo día en que se inaugura el curso escolar, una glorieta en Cádiz sea nombrada 'Glorieta de La Escuela Pública' con el impulso de la Marea Verde en dicha ciudad "es un reconocimiento que no podemos dejar pasar por alto".

Sin embargo, para Marea Verde El Puerto "es una celebración agridulce, porque habiendo sido la impulsora de esta idea en nuestra ciudad, llevada y aprobada a Pleno en una moción que comprometía a un reconocimiento como este en la ciudad portuense, "no hemos recibido la misma respuesta de nuestro gobierno local", cuyo alcalde Germán Beardo llegó a decir: "Yo soy el presidente del Nomenclátor y mientras yo sea alcalde, esa rotonda no se va a hacer".

Por el contrario, añade Marea Verde, el alcalde "prefiere ensalzar los valores de la corrupción y la prevaricación inaugurando el 'Parque Hernán Díaz Cortés' en homenaje al ex alcalde cuyo único reconocimiento que se le podría hacer es el de ostentar el récord de inhabilitaciones a lo largo de su mandato y después de él, por prevaricar y llevar a cabo irregularidades en adjudicaciones y continuos favores que no se ajustaban a la ley". Hernán Díaz "se sentó por enésima vez en el banquillo de los acusados en 2021, cumplidos ya 80 años, por haber cometido un presunto delito contra la ordenación del territorio", añaden.

Desde Marea Verde El Puerto denuncian que el actual alcalde "prefiera homenajear a una persona condenada por la justicia como Hernán Díaz, inmortalizando su nombre en un parque, pero rechaza un homenaje a la Escuela Pública a través de una glorieta", lo cual "retrata el perfil de un gobernante que no augura nada bueno para nuestra ciudad, al menos en lo que en materia de servicios públicos se refiere. Esta nueva gesta se suma a una larga trayectoria de falta de respeto ya denunciada anteriormente por esta organización", concluyen.

La asociación de vecinos Altos del Paseo se suma al rechazo

También desde la Asociación de Vecinos 'Altos del Paseo' consideran que "no es oportuno nombrar al nuevo parque ubicado en la zona norte como Hernán Díaz Cortés, ex alcalde del Puerto de Santa María, que estuvo 15 años en el gobierno y que fue condenado en firme por blanqueo de capitales y prevaricación".

"No se trata de colores políticos, como menciona el alcalde, Germán Beardo, se trata de sentido común", señalan desde la entidad vecinal.

Desde la asociación solicitan "que rectifiquen en la decisión y se tome un nombre más apropiado con el barrio, ya que sus calles llevan nombres de dirigentes vecinales y están dedicadas al movimiento vecinal".

También antiguos representantes vecinales consideran que el reconocimiento al ex alcalde de IP "no es merecido", ya que "no salió del Ayuntamiento, sino que lo inhabilitaron".