Mientras que Beardo sea alcalde, no habrá rotonda de la Escuela Pública

Desde Marea Verde El Puerto, también "para que se entienda", y sin necesidad de contrastar "llamando al Ayuntamiento»", puesto que tenemos el testimonio de uno de nuestros miembros que estuvo allí presente, queremos denunciar que el alcalde, Germán Beardo, en el pasado Consejo Escolar Municipal del 4 de junio, en un tono característico que ya le es propio, y por el que empieza a ser tristemente conocido, afirmó que "yo soy el presidente del nomenclátor y mientras yo sea alcalde, esa rotonda no se va a hacer", refiriéndose a la iniciativa de esta Marea para que una de las rotondas de la ciudad sea nominada como Rotonda de la Escuela Pública.

Y no; no es porque "el nomenclátor sea competencia de la Junta de Gobierno, no del Pleno", es simple y llanamente porque para el alcalde y su equipo de gobierno, la defensa de la Escuela Pública jamás ha sido una prioridad. Jamás ha tenido ningún gesto, por pequeño que sea, donde muestre su intención de "proteger" o "arropar" al modelo público de enseñanza. Jamás se ha mostrado dolido por los recortes en educación. Jamás ha defendido la libertad de elección para las familias que prefieren la Escuela Pública y acaban siendo derivadas a centros religiosos concertados a pesar de no comulgar con sus credos. Jamás ha cumplido con la obligación, que como gestor municipal le corresponde, de mantener el buen estado de los colegios de su ciudad. Jamás acompañó a esta organización que tiene su razón de ser en la defensa de una Escuela Pública y de calidad. En definitiva, jamás le hemos visto alzar la voz ante el ataque al que viene siendo sometida nuestra red de enseñanza pública.

Todo lo anterior nos permite afirmar que usted falta a la verdad cuando afirma que "la educación pública, la concertada y la privada tienen el mismo grado de consideración por mi parte". Usted se consagró definiendo su inclinación por un modelo concreto de educación cuando anunció que otorgaba la Medalla de Oro de la Ciudad al Colegio Grazalema-Guadalete, un centro privado con un marcado carácter ideológico católico, perteneciente al Opus Dei, cuyas mensualidades están al alcance de muy pocas familias y que segrega a su alumnado por sexos. Ya anteriormente lo hizo con el colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los varios centros religiosos privados sostenidos con fondos públicos.

Usted vuelve a faltar a la verdad afirmando que "una rotonda o distinción es a un colegio, persona o entidad concreta como reconocimiento público, pero no al modelo educativo en general", de hecho en otras localidades cercanas, como Cádiz, ya existe reconocimiento a la Sanidad Pública con una avenida que lleva su nombre, y otro a la Escuela Pública a través de una glorieta con esta denominación. Será porque, no es que no se pueda, sino más bien porque usted no quiere, lo cual teniendo en cuenta que su gobierno ha cedido terreno público para homenajear a un colegio privado, en el que por cierto usted estudió, vuelve a mostrar cuál es su apuesta a la hora de elegir el modelo de educación a promocionar, que, volvemos a recordar, "no tienen la misma consideración por su parte".

En un post de hace unos días hemos visto de nuevo su menosprecio por lo público afirmando que la dedicación de una glorieta a la Escuela Pública no tiene valor, cuando nadie mejor que usted y su gobierno conocen el valor simbólico de dar nombre a las cosas. Viene al caso recordar que durante su gobierno se ha eliminado el nombre de Plaza de la República al tiempo que se ha inaugurado un Parque con el nombre de José Mª Pemán, conocido en el mundo de la docencia por su participación en la depuración del profesorado durante el franquismo.

Usted sabe bien que elegir bien un nombre para nuestras calles, plazas, edificios, monumentos o espacios públicos en general, es una tarea relevante ya que a través de este gesto tan sencillo, es posible conocer la historia, la cultura de los pueblos y los valores sobre los que se asienta una sociedad. Y claro está que el valor de lo público no es para nada lo suyo.

Desde Marea Verde El Puerto exigimos al alcalde que deje de faltar a la verdad, cumpla con la legalidad y ponga los medios necesarios para que se lleve a término la moción aprobada en el Pleno de diciembre de 2022 que daba luz verde a la creación de una Rotonda de la Escuela Pública, que contaba incluso con el visto bueno del concejal de Educación, Enrique Iglesias.