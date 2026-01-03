El PP de Beardo se queda solo en el último pleno del año

El 30 de diciembre a las 20:30 horas se celebró el último pleno “extraordinario y urgente” del año. El fin de dicha convocatoria era por un lado el pago de facturas y por otro la liquidación del servicio de autobuses y la compensación a Aqualia. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de dicho encuentro fue la ausencia de la Oposición -exceptuando a José Antonio Gomila (Vox)- quienes no estuvieron presentes en dicha sesión. En principio no hacen mucha falta ya que el PP tiene mayoría absoluta; sin embargo, el debate y la discusión política no tuvieron cabida alguna en una sesión que se despachó en menos de cinco minutos.

“Beardo preveía convocar el Pleno a las 10 horas, después de la Junta General de Suvipuerto. Luego dijo que a las 14:00 horas; posteriormente informó en público que las Comisiones Informativas serían a las 15:00 horas y el Pleno a las 16:00 horas. Más tarde, y faltando escasos minutos, el portavoz del PP Javier Bello mandó un WhatsApp avisando que las Comisiones serían a as 19:00 horas y el Pleno a las 20:00 horas. A las 19:40 horas mandó otro WhatsApp retrasando finalmente el pleno hasta las 20:30 horas”, explica Ángel González, portavoz del PSOE. “ Los concejales del PSOE estuvieron desde las 7:30 horas hasta las 16:00 horas esperando. Al no llegar se fueron. Una vez convocados no dio tiempo a llegar”, apostilla el portavoz, quien se mantiene crítico con el Gobierno. “Entendemos que hay cuestiones pendientes para cerrar el año , pero hay que entender que las cosas no pueden hacerse de esa manera”.

Mucho más crítico se muestra José Luis Bueno, de Izquierda Unida. “Se ha mostrado una falta de planificación cuanto menos llamativa, teniendo en cuenta que tienen mayoría absoluta, y más cargos de confianza, directores generales y asesores que cualquier gobierno en la historia de El Puerto”, asegura Bueno. “Convocaron sin tiempo para ver la documentación después de estar todo el día pendiente. De esta manera es casi imposible ejercer la labor de oposición con unas garantías mínimas.

Esta falta de tiempo para revisar la documentación es también achacada por Javier Botella, de Unión Portuense. “Podemos comprender la falta de gestión y la existencia de un pleno escoba donde aprueben cosas que se quedaron pendientes para no gastar del futuro presupuesto 2026. Lo ideal es que no tuvieran que existir; pero lo que no podemos entender ni tolerar es que sabiendo el Gobierno que nos van a traer más de 1400 facturas y sin saber cuando van a convocar el Pleno, no nos pasen documentación previa, aunque le falte algún informe, pero por lo menos conocer por encima con un mínimo de antelación el contenido del mismo”, reclama Botella. “Es una falta de todo: de previsión, de gestión, de talante, de educación...”

Por último desde Vox, José Antonio Gomila también coinciden en todo lo anterior. “Frente al desprecio institucional de Germán Beardo hacia nuestro Grupo Municipal y su portavoz, VOX El Puerto demuestra respeto por la institución y por los portuenses asistiendo al Pleno Extraordinario, convocado con apenas media hora de antelación y de una forma poco ortodoxa, después de que ese mismo día el alcalde ignorara a VOX en la Junta general de Suvipuerto al no avisar del posible cambio de hora de la Junta y sí al resto de portavoces”, explica Gomila. “Germán Beardo se presenta como un buen gestor, pero se ve obligado a aprobar créditos el día 30 de diciembre a las ocho de la tarde para que trabajadores de contratas municipales como los de los autobuses puedan cobrar, consecuencia directa de una mala planificación, de las prisas y de la presión constante sobre Intervención Municipal, hasta el punto de que la viceinterventora recientemente incorporada se ha visto obligada a causar baja. Porque la urgencia del Pleno era la urgencia de Beardo por dejarlo todo para última hora”.