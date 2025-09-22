La portuense Ruth Amaya triunfa en los Vinoinfluencers World Awards 2025 de Valladolid

La comunicadora portuense Ruth Amaya ha sido reconocida en los Vinoinfluencers World Awards 2025, celebrados del 18 al 20 de septiembre en Valladolid, consolidándose como una de las grandes referentes internacionales en la comunicación y difusión del vino.

Amaya recibió el galardón en la categoría Wine Events por su innovadora labor en la creación de experiencias enogastronómicas únicas, donde combina pedagogía, emoción y respeto por la tradición vinícola. Su propuesta inclusiva y creativa ha conquistado tanto a profesionales del sector como al público general, proyectando la imagen del vino más allá de nuestras fronteras.

El jurado destacó que Ruth Amaya “ha sabido transformar cada evento en una experiencia sensorial y cultural, aportando un sello personal que conecta con audiencias diversas y abre nuevas puertas a la comunicación del vino en el siglo XXI”.

Tras recibir el premio, Ruth Amaya aseguró que “recibir este galardón en Valladolid, tierra de grandes vinos, es un honor inmenso. Mi objetivo siempre ha sido acercar el vino a las personas desde la emoción, la cultura y la experiencia compartida. Este reconocimiento es un impulso para seguir creando momentos que celebren lo bonito de la vida… y del vino”.

Su trabajo, especialmente ligado a los vinos del Marco de Jerez, la ha convertido en embajadora indiscutible de la tradición vinícola gaditana y española en el mundo.

Los Vinoinfluencers World Awards reunieron este año en Valladolid a más de 100 creadores de contenido del vino procedentes de 30 países, reafirmando el papel de estos comunicadores como impulsores de la cultura vinícola en el ámbito digital.

Este certamen internacional premia a creadores de contenido relacionados con el vino: influencers, comunicadores, sommeliers, educadores, etc. Está organizado por VinoInfluencers, plataforma que busca conectar bodegas, enoturismo y creadoras/es de contenido digital del vino de numerosos países, tanto nacionales como internacionales; las redes del evento tienen millones de seguidores/alcance. El jurado lo forman profesionales del vino (sommeliers, enólogos), expertos en marketing digital, influencers consolidados, etc.