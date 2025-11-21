El portuense Juan Rincón gana el V Certamen de Relato Corto sobre Memoria Histórica Democrática

Este jueves 20 de noviembre, Día de la Memoria Trans, en el que además se cumplían 50 años de la muerte de dictador Francisco Franco, el escritor portuense Juan Rincón recibió la noticia de que su relato 'Y digo Paca' ha obtenido el Primer Premio (ex aequo) en el V Certamen de Relato Corto sobre Memoria Histórica Democrática, que organiza la Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes en Madrid.

El relato une los dos temas, la memoria de las personas trans y la dictadura. Un comentario de Kim Pérez (1941-2025), activista trans granadina, puso al autor sobre la pista de Paca, una mujer trans y de orígenes pobres que paró una procesión en El Puerto de Santa María bajo el grito “¡Muera Franco!”. Desde entonces, con la inestimable ayuda de Paula Buhígas Sanchez y algún amigo y amiga más, Rincón ha tratado de poner en pie su historia en un relato que mezcla la ficción "con lo poco que he podido encontrar de la historia de esta valiente mujer", destaca.

El premio le será entregado el 16 de febrero de 2026 en San Sebastián de los Reyes.

El relato se leer en el siguiente enlace.