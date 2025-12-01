El portuense Ángel Mendoza resume veinticinco años de poesía en su nuevo libro

Con el poemario 'Pequeñas posesiones', el portuense Ángel Mendoza se estrenó como autor en el año 2000. Un cuarto de siglo después el escritor selecciona casi una cuarentena de textos en la antología 'Cumpleaños', publicado por ediciones Ende, que se presenta en la Librería Zorba este jueves, 4 de diciembre a partir de las de las 19:00 horas, con palabras introductorias del columnista de Diario de Cádiz Jesús Andrades.

El volumen incluye, además, dos textos inéditos que se añaden a los seleccionados del libro citado y de los títulos 'Cercanías', 'Horario de invierno', 'Pájaro negro', 'La luz de hoy', 'Noviembre' y 'Mal de tiempo'. Ángel Mendoza, docente de profesión, ha publicado, además, dos novelas, dos recopilaciones de relatos y dos libros de literatura infantil.