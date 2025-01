El portavoz de VOX en El Puerto, Fito Carreto, invitado también al acto del Washington Post al que fue Beardo

Cuando aún resuenan los ecos de la reciente visita a la ciudad suiza de Davos del alcalde portuense, Germán Beardo, y muchos portuenses se siguen preguntando en qué contexto se produjo la invitación que el primer edil asegura haber recibido, el concejal de VOX El Puerto Fito Carreto ha venido a arrojar algo de luz a este asunto.

Tras la primera comunicación del Ayuntamiento en la que se daba a entender que Beardo iba a hablar de El Puerto formalmente en este evento -fuera del Foro, en un acto paralelo organizado por The Washington Post y otras organizaciones como The Nature People Foundation, cuyo fundador es Juan Costa Climent, ex ministro de Aznar-, el posterior desmentido del periódico de que fuera a intervenir como ponente, y un segundo comunicado municipal en el que se insistía en que el alcalde había sido invitado por el rotativo, ahora el edil de Vox ha desvelado que él también ha recibido una invitación para asistir al evento. Tan solo tuvo que rellenar el formulario que venía al pie de la convocatoria del acto y a las pocas horas recibió la respuesta afirmativa de los organizadores, por supuesto para asistir como oyente, lo mismo que Beardo.

Captura completa de la invitación de Fito Carreto, enviada por The Washington Post al concejal de VOX.

Con esta prueba empírica el portavoz de Vox quiere demostrar que el alcalde "manipula la realidad para hacer ver que es alguien relevante en el panorama mundial, cuando lo cierto es que no nos ha costado el más mínimo esfuerzo recibir una invitación similar a nosotros, que somos concejales de un partido que no comulga con la finalidad de un foro económico en el que no creemos".

Fito Carreto añade que "en mi caso no he podido acudir porque no dispongo de presupuesto, y nos gustaría saber cuánto nos ha costado a los portuenses este nuevo capricho de Beardo, que al parecer tampoco fue solo, ya que al menos ha ido otra persona que le ha grabado los vídeos".

Tras su asistencia a este acto organizado por el periódico, al calor de la cumbre de Davos pero fuera del foro propiamente dicho, Beardo publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se intuye cómo fue el evento, con varios ministros de distintos países como ponentes junto a una periodista que conducía el acto. El alcalde portuense estaba sentado como oyente y luego se le ve departir con los ponentes, al término del acto, mientras que en el vídeo se intercalan intervenciones suyas hablando de El Puerto que están grabadas antes o después en el mismo lugar de la cita, pero no durante la misma, seguramente con la intención de hacer creer que ha intervenido activamente en el debate.