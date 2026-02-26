La Policía Nacional sigue investigando la aparición de un cadáver en El Puerto, en la zona de Almendros II

En la zona del incendio son visibles algunos restos del vehículo, que ya ha sido retirado.

Mutismo oficial hasta el momento sobre las circunstancias que rodearon la aparición de un cadáver este miércoles en El Puerto, concretamente en un camino perpendicular a la calle Pistacho, en la zona conocida como Los Almendros II, cerca de la Hujuela del Tío Prieto.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía señalan que se están inventigando estas circunstancias, y de momento se desconoce la identidad de la víctima. En la zona ya apenas quedan vestigios de lo ocurrido tras retirarse la cinta de protección que se instaló en la jornada del miércoles, mientras se llevaban a cabo los trabajos de campo por parte de la Policía Científica.

Tan solo quedan visibles en la zona algunos restos del vehículo que resultó calcinado en la jornada del martes, así como algunos restos de maderas y vegetación quemados.

Restos de maderas quemadas, en la zona del incendio. / D.C.

Los vecinos de la zona aún no salen de su asombro por lo ocurrido, y piensan que ha podido tratarse de un ajuste de cuentas. La Policía, por su parte, trabaja en varias hipótesis, siendo una de ellas la que de pueda tratarse de una persona que haya desaparecido recientemente.

Hay quien asegura también haber escuchado varios disparos en la noche del domingo, y se habla de una presencia policial importante en la zona de la Costa Oeste ya el pasado martes, pero de momento no hay nada confirmado y habrá que esperar a los resultados de la autopsia y a que avance la investigación para poder saber algo más sobre lo ocurrido.

En el año 2015 se vivió en El Puerto un precedente que ha sido recordado tras la aparición de este cuerpo aún sin identificar, cuando apareció en otro diseminado de la ciudad un cadáver en el interior de un vehículo calcinado. En este caso el fallecido resultó ser el entonces gerente de un prostíbulo en El Puerto, que recibió dos disparos antes de que el coche saliera ardiendo.

En aquela ocasión el acusado de su muerte quedó absuelto tras el juicio celebrado en 2017, tras considerar un tribunal popular que el procesado no tuvo intención de matar al dueño del club y que actuó movido por el miedo y en legítima defensa.