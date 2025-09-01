La Policía Nacional identifica a cinco menores como presuntos autores de una violenta agresión en Puerto Sherry

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de El Puerto de Santa María han logrado identificar e imputar a cinco menores como presuntos autores de un delito de lesiones tras una violenta pelea ocurrida el pasado mes de julio en los aparcamientos de una discoteca de Puerto Sherry.

La rápida intervención inicial de los agentes de Seguridad Ciudadana, seguida de una meticulosa investigación por parte del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Local de Policía Judicial, ha permitido esclarecer los hechos y ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Cádiz.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 29 de julio, cuando dos grupos de jóvenes, todos ellos menores de edad, iniciaron una discusión en el interior de la discoteca. La tensión continuó en el exterior tras el desalojo de uno de los grupos y, a la salida del segundo, la situación derivó en una agresión coordinada y violenta.

Dos hermanos resultaron gravemente heridos. Uno de ellos fue rodeado por tres individuos que lo golpearon hasta hacerlo caer al suelo, donde continuaron la agresión mediante patadas. La intervención de los vigilantes de seguridad logró frenar la paliza, aunque no pudo evitar que, a escasos metros, su hermano también fuera atacado con un fuerte golpe en la cabeza y múltiples patadas tras caer al suelo.

Uno de los jóvenes agredidos precisó puntos de sutura por las lesiones sufridas, mientras que el otro permaneció ingresado durante cinco días en observación debido a un traumatismo craneoencefálico.

Tras varias semanas de investigación, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables de la agresión: cinco menores de edad sin antecedentes policiales. Los implicados han sido imputados como presuntos autores de un delito de lesiones, en calidad de investigados no detenidos, siendo citados en sede policial y remitiéndose el atestado ampliatorio a la Fiscalía de Menores de Cádiz.

La Policía Nacional subraya su compromiso con la seguridad en entornos de ocio, especialmente en aquellos en los que participan menores de edad. La eficaz coordinación entre las unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial ha permitido no solo atender de forma inmediata a las víctimas, sino también llevar a cabo una investigación rigurosa que culmina con la puesta a disposición de la autoridad judicial de los responsables.

Desde la Comisaría Local de El Puerto de Santa María–Puerto Real se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y se anima a denunciar cualquier tipo de agresión o conducta violenta.